¡Ú¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È50¼þÇ¯¡ÛÂè1²ó»²²ÃÈñ¤Ï300±ß¡¡¥³¥ß¥±¥Ã¥È½àÈ÷²ñ¤¬¸ø¼°£Ø¤Ç¡ÖÎò»Ë¡×¾Ò²ð
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÊÄÌ¾Î¥³¥ß¥±¥Ã¥È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥³¥ß¥±¡Ë¤Ï¡¢Æ±¿Í»ï¤äÆ±¿Í¥°¥Ã¥º¤ÎÂ¨Çä²ñ¤È¤·¤ÆÇ¯2²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÁÏºî¼Ô¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤ä¥³¥¹¥×¥ì»²²Ã¤âÄêÃå¤·¡¢º£¤äÃ±¤Ê¤ëÂ¨Çä²ñ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤À¡£1975Ç¯12·î21Æü¤ÎÂè1²ó¤«¤é¿ô¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯12·î30¡¢31Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï107²óÌÜ¡£50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È½àÈ÷²ñ¤Ï¥³¥ß¥±50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¸ø¼°X¡ÖnÆüÌÜ¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È½àÈ÷²ñ¡×¤ÇÏ¢Æü¥«¥¦¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£11·î11Æü¤Î½é²ó¥Ý¥¹¥È¤Ç¤Ï¡ÖÂè1²ó¥³¥ß¥±¥Ã¥È»²²Ã¿½¹þ½ñ¡×¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Åö»þ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë»²²ÃÈñ¤Ï300±ß¤À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï»æ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¸½ºß¡¢Á´ÌÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¡¼¥¯¥ë»²²ÃÈñ¤Ï7000±ß¤À¡£
¡¡¡Ö¥³¥ß¥±¥Ã¥È1¡×¤Î²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¸×¥ÎÌçÆüËÜ¾ÃËÉ²ñ´Û¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®µ¬ÌÏ¡ÁÃæµ¬ÌÏ¤Ø¤ÎÈ¯Å¸ÅÓ¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿Åö»þ¤Î²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿ÈÄ¶¶»º¶ÈÏ¢¹ç²ñ´Û¡¢ÂçÅÄ¶è»º¶È²ñ´Û¡¢ÅìµþÅÔÎ©»º¶È²ñ´Û¡¢Àîºê»ÔÌ±¥×¥é¥¶¡¢²£ÉÍ»º¶ÈËÇ°×¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤â¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¡£¤«¤Ä¤Æ²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£