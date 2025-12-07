¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¡¡Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬¿Ê²½¡×¡¡ÍèÇ¯4·î¤«¤é¤Î47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¤âÈ¯É½
¡¡¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö½¸ÂçÀ®¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Ìó5000¿Í¤ÎÁ°¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖÆú¡×¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î½éÈäÏª´Þ¤àÁ´62¶Ê¤òÌó3»þ´Ö¤«¤±¤Æ±éÁÕ¡£YouTube¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿²ÆÀî¤ê¤ß¡Ê52¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡ÖÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡×¡Ö¾å¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤³¤¦¡×¤ò°ì½ï¤ËÁÕ¤Ç¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤Ï5·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Á´¹ñ19ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê·×21¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢»öÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃÆ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¶Ê¤òÊç½¸¡£»×¤¤½Ð¤Ä¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¤â¤È¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¹½À®¤·¡¢¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÈÌ¾¶ÊÇÛÃ£¿Í¡É¤È¤Ê¤ê¡¢±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó5000·ï¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ËÜÈÖÁ°¤Ë±þ¤¸¤¿°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¿¾Ú¤ò´¶¤¸¤ë¡£¼õ¤±»ß¤á¤ÆÒòÓð¡Ê¤½¤·¤ã¤¯¡Ë¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¹¤ë¤â¡Ö1¶Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤òµß¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡É¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Î±éÁÕ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¿Í¤Î»×¤¤¤¬¤è¤ê¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ÎÅÁ¤¨Êý¡¢ÆÏ¤±Êý¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿5Ç¯´Ö¤«¤é¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡×¤È¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ë±éÁÕ¤·¤¿Mr.Children¤Î¡ÖTomorrow¡¡never¡¡knows¡×¤Ï¾®³ØÀ¸ÃË»Ò¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤¬¥ß¥¹¥Á¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤«¤é±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡ÈÎ¾¿Æ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë°¦¤ò´¶¤¸¤¿¡£Ì¾¶Ê¤Ã¤ÆÀ¤Âå¤òÄÌ¤·¤Æ°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö½ªÈ×¤Ç¤ÏÍèÇ¯4·î¤«¤é2²óÌÜ¤È¤Ê¤ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯1·î18Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç½é¤Î³¤³°¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤¬¹·¤Ö¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö1ÈÖËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÆüËÜÁ´¹ñ¤ò½ä¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¡Ö¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¿È¶á¤Ê¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¤¤ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤Ï¡ÖÇº¤ó¤Ç¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ä¥¢¡¼¹Ô¤¯¤È³§¤µ¤ó¤¬¥Ï¥é¥ß¤Î¤³¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÌô¤Î¤è¤¦¡£³§¤µ¤ó¤Î½ý¸ý¤ò¼£¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡¡