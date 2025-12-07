¡ÚÆÈ¼«¡Û½°±¡Äê¿ô¸º¡¢È¿ÂÐ¡¦·üÇ°14ÃÎ»ö¡¡»¿À®5ÉÔÌÀ³Î28¡¢¶¦Æ±Á´¹ñÄ´ºº
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¿Ê¤á¤ë½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò½ä¤ê¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡¢14¿Í¤¬È¿ÂÐ¡¢¤Þ¤¿¤Ï·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Ï¡ÖÃÏÊý¤ÎÀ¼¡×¤¬¹ñÀ¯¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£»¿À®¤Ï5¿Í¡¢ÂÖÅÙ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬28¿Í¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÎ©¾ì¤âÂ¿¤¯¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ·ÁÀ®¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¡¢°Ý¿·Î¾ÅÞ¤Ï½°±¡µÄÄ¹¤Î²¼¤ÎÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ²ñ¤Ç1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¾®Áªµó¶è25¡¢ÈæÎãÂåÉ½20¤ò¼«Æ°Åª¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤È¤·¤¿Ë¡°Æ¤òÄó½Ð¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î»î»»¤Ç¤Ï20ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÏÄó½Ð¤ËÀèÎ©¤Ä11·îÃæ½Ü¤«¤é¼Â»Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²óÅú¤«¤é¤ÏÃÏÊý¤Î¡ÖÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿·Á¤À¡£
¡¡Äê¿ôºï¸º¤ËÈ¿ÂÐ¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï´ä¼ê¡¢Åçº¬¡£¡ÖÈ¿ÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×¤¬½©ÅÄ¡¢ÀéÍÕ¡¢ÆÁÅç¡¢Ê¡²¬¤ò´Þ¤à12¿Í¡£ÍýÍ³¤òÊ£¿ô²óÅú¤Ç¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÃÏÊý¤ÎÀ¼¤¬¹ñÀ¯¤ËÈ¿±Ç¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡×10¿Í¡¢¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ñÀ¯¤ËÈ¿±Ç¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡×6¿Í¡¢¡ÖÀÛÂ®¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×5¿Í¡¢¡Ö¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¡×1¿Í¤À¤Ã¤¿¡£