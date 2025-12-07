¥³¥í¥³¥í¤Ç¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤µ¤ì¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¢ª»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ëÈ¿±þ¡Ù¤Ë£²Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö¤¹¤°¸«¤ë£÷¡×¡Ö»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤£÷¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¥³¥í¥³¥í¤Ç¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»ÅÁð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿Åê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢103Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£2.7Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥³¥í¥³¥í¤Ç¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤µ¤ì¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¢ª»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ø²Ä°¦¤¹¤®¤ëÈ¿±þ¡Ù¡Û
¥³¥í¥³¥í¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ä
º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖMIU&RIN¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¤«¤éÇØÃæ¤Þ¤ï¤ê¤ò¥³¥í¥³¥í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£Åö¤Î¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¿´ÃÏ¤è¤µ¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°Â¤ò¤°¤Ã¤È¿¤Ð¤·¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¡¢¥³¥í¥³¥í¤òÅ¾¤¬¤¹¤Î¤ò¾¯¤·»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤²¤Ê´é¤Ä¤¤Ç¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËËþÂ¤²¤Ë¥Ñ¥¡¥¡¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¤è¤Û¤É¡¢¥³¥í¥³¥í¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤¬¤ªµ¤¤Ë¾¤¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥³¥í¥³¥íÂç¹¥¤¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤ËÌþ¤µ¤ì¤ëXÌ±¤¿¤Á
¥³¥í¥³¥í¤Ç¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤µ¤ì¤ÆËþÂ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¼ê¡¹¤°¤Ñ¤°¤Ñ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã¼ê¥Ç¥Ã¥«¤¯¤Æ²Ä°¦¡×¡ÖÍÏ¤±¤ë¤ê¥ê¥ó¤¯¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡¢¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤Æ¿´Ìþ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖMIU&RIN¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¤È¤ß¤åー¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ë¿Í¤òÈù¾Ð¤Þ¤»¤ëÅê¹Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖMIU&RIN¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£