¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÌÓÉÛ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯»ÒÇ¡Ä½é¤á¤Æ¤ÎÅº¤¤¿²¤Î½Ö´Ö¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï96Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡ÖÆ°¤¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öµ¯¤¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤óÀ¨¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÉÛÃÄ¤Ë¤â¤°¤ê¤³¤ó¤Ç¤¤¿»ÒÇ¢ª½é¤á¤ÆÅº¤¤¿²¤·¤¿·ë²Ì¡Ä¡Ø°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¸÷·Ê¡Ù¡Û
»ÒÇ¤¬½é¤á¤ÆÌÓÉÛ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÇ¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÅº¤¤¿²¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ÒÇ¤Î¥¦¥ê¤Á¤ã¤ó¡£Í·¤Ó½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤¬¿²¤Æ¤¤¤ëÌÓÉÛ¤ÎÃæ¤ØÀø¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¦¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÓÉÛ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤â¤³¤Î¤È¤¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
ÌÓÉÛ¤ÎÃæ¤Ç¿²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡©¤Ç¤âÃÈ¤«¤¯¤ÆÌ²¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤É½¾ð¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ÒÇ¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÅº¤¤¿²
¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤òËí¤Ë¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÅº¤¤¿²¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥¦¥ê¤Á¤ã¤ó¤Î¿²´é¤¬¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡ª¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î½Ö´Ö¤ò¡Öµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åº¤¤¿²¤è¤ê¤âÀèÇÚÇ¤ÈÍ·¤ó¤¸¤ã¤¦»ÒÇ
¤½¤³¤ËÀèÇÚÇ¤Î¤Ôー¤Á¤ã¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¥¦¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¤Ôー¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï´é¤ÎÁ°¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬¤¸¤ã¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥¦¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¼ê¤ò³ú¤Þ¤ì¤Æ¤âµ¯¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¤Î²º¤ä¤«¤ÊÌë¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿´³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¡×¡ÖÇ¤Á¤ã¤ó¤¬Åº¤¤¿²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î»êÊ¡¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤é²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤«¤Ä¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£