´°ÇäÁ°¤ËµÞ¤²ーー¥Ã¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥¹¥¿¥Ð¡Û¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë♡¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡×
¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¤é¤Ä¤¤¼«Ëý¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ú¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Û¤Î¡Ö¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤æ¤¨¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÉÊÇö¤ä¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½ÀÂç¡ª µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£
°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡ª »ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëµ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Û¥ê¥Çー2025¥ªー¥Ê¥á¥ó¥ÈRED CUP¥Ù¥¢¥ê¥¹¥¿¡×\1,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¥Ù¥¢¥ê¥¹¥¿¤¬¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÖ¤¤¥«¥Ã¥×¤«¤é¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤¹»Ñ¤Ë¡¢¥È¥¥á¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ¥Ä¥êー¤Ë¾þ¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤â¡£
¥â¥Á¥Ù¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ê¥¬¥é¥¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
ÂÑÇ®¥¬¥é¥¹¤Î¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ë¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î¥í¥´¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡ª¡Ö¥¹¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶ー¥Ö® ¥Ï¥ó¥É¥ë¥°¥é¥¹¥Þ¥°237ml¡×¤Ï\1,760¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£¿¦¾ì¤Ç»È¤¨¤Ð¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¡ª ¥µ¥¤¥º¤Ï355m¡¦473ml¤âÅ¸³«¡£°ìÉôÅ¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËGET¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@j.u_u.n__starbucksÍÍ¡¢@ayumin0220stbÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Reco.N