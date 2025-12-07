¤Þ¤ó´Ý¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤â¤¬¤Ã¤Á¤ê¥Ûー¥ë¥É!¾®ÅèÍÛºÚ¡¢µ¡Ç½À¡ý&¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ý¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡×¿·ºî¤ò¼«¤éÃåÍÑ
¡¡¸µAKB48¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤¬4Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖROSIER by Her lip to¡×¤«¤é¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼«¤é¤¬¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ÃåÍÑ¼Ì¿¿¤â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤¸¤Ï¤ë¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¥Ûー¥ë¥É¡ª¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¡ý
¡¡¾®Åè¤¬¡ÖÀÅ¼ä¤ÊÌë¶õ¤Ë½Ö¤¯À±¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤¤¤¦¿·ºî¥é¥ó¥¸¥§¥êー¡£5Æü¤«¤é¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡Östella rouge¡×¡Ê¿¼¹È¡Ë¤È¡Östella noir¡×¡Ê¹õ¡Ë¤Î2¿§Å¸³«¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤ÈÁÇÈ©¤¬ÀäÌ¯¤ËÆ©¤±¤ë¼Á´¶¤ÎÁÇºà¤Ç¡¢¶Ë¾®¤Î¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶»¸µ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ÎÃåÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î¾®Åè¤¬Ä¾¡¹¤ËÃ´Åö¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¤¬¡¢´Ý¤¯¤¤ì¤¤¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¤¿ÃåÍÑ¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥êーËÜÍè¤ÎÌò³ä¤¬Â¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¿·ºî¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¥æー¥¶ー¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡ª¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë