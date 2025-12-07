¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡¢44Ç¯¤Ö¤ê¡ØTHE MANZAI¡Ù½Ð±é¡¡¤¿¤±¤·¤âÂç¾Ð¤¤¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë ¥¹¥Þ¥É¥ê¡¡THE MANZAI 2025 ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£1981Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø²ÐÍË¥ï¥¤¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë THE MANZAI9¡Ù°ÊÍè¡¢44Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¿¤±¤·¤¬¡Ö²¼¼ê¤¯¤½¤À¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿Ì¡ºÍ»Õ
¡¡Ì¡ºÍ¸å¡¢ÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é2¿Í¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î¤â¤È¤Ø¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Î2¿Í¤¬¶î¤±´ó¤ë¡£¡Ö¤´Ìµº»ÂÁ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤¿¤±¤·¤Ï¡Ö¤â¤¦²¿½½Ç¯¤â¡Ê²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¡£¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È³±¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÂç¾Ð¤¤¡£¡Ö¿·´´Àþ¹Ô¤¯¤È¡¢¤ª¤µ¤à¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¿Â½õ¤¬¡¢¥ª¥ì¤¬¡¢ÍÎ¼·¤¬¡Ä¡×¤È¥¯¥»¤Î¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤ÎÈëÏÃ¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â¡¢Ì¡ºÍ³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¡£Æüº¢¡¢·à¾ì¤ò¼çÀï¾ì¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡È²¦Æ»¤ÎÌ¡ºÍ¡É¤«¤é¡¢¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡¢ÅöÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥ì¥¢¤ÊÌ¡ºÍ¡É¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÌ¡ºÍ¤¬¼¡¡¹¤È·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£½éÂå²¦¼Ô¤ÎÃæÀî²È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¢NON STYLE¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡¢¶Ó¸ñ¤é¡¢¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤ÎÎòÂå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ëÌ¡ºÍ¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢2023Ç¯Í¥¾¡¤Î¥®¥ã¥í¥Ã¥×¡¢2024Ç¯Í¥¾¡¤Î¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¢¤½¤·¤Æ2025Ç¯Í¥¾¡¤Î¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤È¡¢²áµî3Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¥³¥ó¥Ó¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢ÂÔË¾¤Î¡ØTHE MANZAI ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²óºÇ¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤½Ð±é¼Ô¤¬¡¢1972Ç¯¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¡£º£Ç¯5·î¡¢¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³ÆÀ¤Âå¤Î¤ª¾Ð¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Ë¤Ïº£²ó¤¬½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢1981Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø²ÐÍË¥ï¥¤¥É¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë THE MANZAI9¡Ù°ÊÍè¡¢¤Ê¤ó¤È44Ç¯¤Ö¤ê¡£1980Ç¯Âå½é¤á¡¢¡ØTHE MANZAI¡Ù¤Î¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1ÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¶õÁ°¤ÎÌ¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¥¶¡¦¤Ü¤ó¤Á¤Î2¿Í¤¬¡¢È¾À¤µª¶á¤¯¤Î»þ¤ò·Ð¤¿º£¡¢¤½¤Î¸å·ÑÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡ØTHE MANZAI ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÌ¡ºÍ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÁÍ§¡¦¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡£
