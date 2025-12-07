¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë·âÇË¤Ç3°ÌÉâ¾å¤â¡Ä¡Ä¡¡¡ÖÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àOB¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î¼åÅÀ¤ò»ØÅ¦
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥éÂÐ¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î°ìÀï¤Ï2-1¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥ô¥£¥é¤À¡£º£µ¨¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Áê¼ê¤Ë¤âÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Æ¥£¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¡£¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤ë·Á¤Ë¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬È¿·â¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬¥¯¥í¥¹¤ò²¡¤·¹þ¤ß¡¢¥¹¥³¥¢¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¥ô¥£¥é¤¬ÌÔ¹¶¤ò¼Â¤é¤»¡¢2-1¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¸ø¼°Àï19»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼ó°Ì¤À¤¬¡¢¥ô¥£¥é¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï3¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Æ±Àá¤Ç¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¥·¥Æ¥£¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï2¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥ô¥£¥é¤Ï¤³¤ì¤Ç3°Ì¤ËÉâ¾å¡£½øÈ×Àï¤ÎÉÔÄ´¤òËº¤ì¤µ¤»¤ëÌö¿Ê¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢¡ØBBC¡Ù¤Ç¤Ï¸µ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼»á¤¬º£¸å¤Î¼ºÂ®¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤é(¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é)¤òÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÏÁª¼êÁØ¤ÎÇö¤µ¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢Èà¤é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¼ÂºÝ¤Ë¥ô¥£¥é¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê´ÆÆÄ¤â¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤À¡£
¡Ö(¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤³¤È¤Ï)¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£38»î¹ç¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥°Àï¤Ï¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À35»î¹çÌÜ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
º£µ¨¤Î¥ô¥£¥é¤ÏEL¤È¥×¥ì¥ß¥¢¤òÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12Æü¤Î¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥Ð¡¼¥¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î½µËö¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÈÂÐBIG¤¬Â³¤¯¡£