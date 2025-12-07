±¦SB¤Î2¿Í¤¬Éé½ý¤â¡Ä¡Ä¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆ°¤¤Ê¤·¤«
25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¼¡¤¤¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£10·î¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ò²¼¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¾Ã²½»î¹ç¿ô1»î¹ç¾¯¤Ê¤¤¸½»þÅÀ¤Ç4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸åÈ¾À¹¤êÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ï½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ØMUNDODEPORTIVO¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¿·ÀïÎÏ¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Á°¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï2¥«·î¤Û¤É¤ÎÎ¥Ã¦¡¢¸å¼Ô¤ÏÉ¨¤òÄË¤á¤Æ10·î¤«¤éÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡ØAS¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿1·î¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Ç¯Æâ¤Ë¤âÉüµ¢¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤áº£¸å¤Ï¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤ä¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¥¢¥»¥ó¥·¥ªÅù¤Î±¦SBµ¯ÍÑ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
Éüµ¢¤¬Ç»¸ü¤Ê¥³¥â¤Î¥Ë¥³¡¦¥Ñ¥¹¤â°ÜÀÒ»þ´ü¤Ïº£Åß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íè²Æ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Åß¤Ï³ÍÆÀ¤è¤ê¤â¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥Åù¤ÎÊü½Ð¤¬¥á¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£