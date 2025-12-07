°ðËÜ½á°ì»á¡¡WÇÕ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï½éÀï¡¢06Ç¯Âç²ñ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿É¬Í×¤Ê¿Íºà¤È¤Ï?¡¡3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î·Ð¸³¸ì¤ë
¡¡¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½MF°ðËÜ½á°ì»á¡Ê46¡Ë¤¬6Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖS¡ù1¡×¡ÊÅÚÍË¡õÆüÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£ÍèÇ¯6·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëWÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÇÆüËÜ¡ÊFIFA¥é¥ó¥¯18°Ì¡Ë¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°FÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢Æ±7°Ì¤Î¥ª¥é¥ó¥À¡¢Æ±40°Ì¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ë²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î¾¡¼Ô¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀµÄ¾¡¢¸·¤·¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¡×¤È¸ì¤Ã¤¿°ðËÜ»á¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸å¤í¤ËDF¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¤³¦ºÇ¹âCB¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¡£WÇÕ¤Ë¤â¾ï¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«Í½ÁªÌµÇÔ¤Ç¤¤Æ¤ë¤·¡¢¼ºÅÀ¤¬0¡£¼éÈ÷¤¬·ø¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¡¢¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤¬°ìÈÖÈ´¤±¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾3¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Îº¹¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö½éÀï¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤«¡×¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµó¤²¡¢¡Ö½éÀï¤ÇÉé¤±¤ëÀº¿ÀÅª¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¡×¤È²áµî¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ðËÜ»á¤ÏWÇÕ¤Ë3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¡£02Ç¯Æü´ÚÂç²ñ¤Î½éÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤È2¡Ý2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢16¶¯¡£06Ç¯¥É¥¤¥ÄÂç²ñ¤Î½éÀï¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë1¡Ý3¤ÇÇÔ¤ì¡¢1¼¡LÇÔÂà¡£10Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤Î½éÀï¤Ï¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Ë1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢16¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½éÀï¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö½éÀï¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¼¤ò¸þ¤«¤º¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ëºî¶È¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¡ÖÄ¹Í§¤¬Æþ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯¿´¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö02Ç¯¤Î»þ¤ÏÃæ»³¡Ê²í»Ë¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢½©ÅÄ¡ÊË¡Ë¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£10Ç¯¤Î»þ¤Ï¡ÊÀî¸ý¡ËÇ½³è¤µ¤ó¡¢Æêºê¡ÊÀµ¹ä¡Ë¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ÊÃæÂ¼¡Ë½ÓÊå¤â¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ30Âå¤Î¿Í¤¬·ë¹½À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö06Ç¯¤Î»þ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¬½Ð¤¿3Âç²ñ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£