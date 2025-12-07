ËÌÂ¼°ìµ±¡¢£±£¶Ç¯¤Ö¤êÂç²Ï½Ð±é¤¬·èÄê¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×ºÇ½ª²ó¤ÇËÜµïÀëÄ¹Ìò¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¡×¤È¶Ã¤
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤¬¡¢£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸á¸å£¸»þ¡ËºÇ½ª²ó¤ËËÜµïÀëÄ¹Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡££·Æü¤Ë£Î£È£Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡£ËÌÂ¼¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Î¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×°ÊÍè¡¢£±£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜµïÀëÄ¹¤Ï¡¢¼ç±é¡¦²£ÉÍÎ®À±±é¤¸¤ëÄÕ½Å¤¬²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯ÏÂ³Ø¼Ô¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢ÀëÄ¹¤ÎÃø½Ò¤ò¹¾¸Í¤ÇÇä¤ê¹¤á¤è¤¦¤È¡¢°ËÀª¡¦¾¾ºä¤Þ¤ÇË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÎò»Ë½ñ¡Ö¸Å»öµ¡×¤ò¸¦µæ¤·¡¢¡Ö¸Å»öµÅÁ¡×¤ò¼¹É®¡£¤Þ¤¿°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤«¤é¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬ÌÌÇò¤¤¤ÈÊ¹¤¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¸«»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë¿¼¤¯¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¤ÏÂçÊÑ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¡ÖËÜµïÀëÄ¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ò²òÆÉ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°å³Ø¡¢ÏÂ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤½¤Î»×ÁÛ¤äÀ¸³¶¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï£²£°£°£±Ç¯¤Î¡ÖËÌ¾ò»þ½¡¡×¡¢£°£¹Ç¯¤Î¡ÖÅ·ÃÏ¿Í¡×¤ËÂ³¤¯£³²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»É·ãÅª¤Ç¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌò½ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ£¶£´ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤ÏÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¡Ö¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡×ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤ò¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡×¡Ê£²£°£±£³Ç¯¡Ë¤äÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç¡¡Ä¾¸×¡×¡Ê£²£°£±£·Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¡££Î£È£Ë¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤Î²£ÉÍ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¡£¸ì¤ê¤ÏÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ½Ð±é¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡£