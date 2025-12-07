¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬£¶¿Í¤ÎÃæ³Ø£³Ç¯À¸¤Ë¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤»þ´Ö¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤Ë¤è¤ëÅêµå¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³´ë²è¡Ö¥Þ¡¼·¯¥é¥Ü¡¡£²£°£²£µ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ß¥º¥Î¡×¤¬£·Æü¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¡¦¼¼Æâµåµ»¾ì¤Ç³«ºÅ¡£ÅÄÃæ¾ËÜ¿Í¤¬Åêµå±ÇÁü¤ä»ÖË¾Æ°µ¡¤ò¸«¤ÆÁª¹Í¤·¤¿Ãæ³Ø£³Ç¯À¸¤Î»²²Ã¼Ô£¶¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç£±£°Ê¬´Ö¤Î¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï»²²Ã¼Ô¤Ë²ÝÂê¤äÌÜ»Ø¤¹Åêµå¤ò¿Ò¤Í¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ½õ¸À¡£¡Ö¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÀäÂÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀËÍ¤Ï¤³¤¦¤À¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥£¡¼¥Á¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ÇÅê¤²¤Æ¤ë¤È¤«ÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡³«ºÅ£´²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±´ë²è¡£Âè£±´üÀ¸¤Ï¸½ºß¹â¹»£³Ç¯À¸¤ÎÂå¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¥é¥Ü½Ð¿È¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£±¦ÏÓ¤â¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç½Ð²ñ¤¦¤Î¤â±ï¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥ß¥º¥Î¤ÎÊý¤ËËèÇ¯¡Ê»²²Ã¼Ô¤¬¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
à¶µ¤¨»Òá¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÂÔ¤ÄÅÄÃæ¾¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍèµ¨¤Ï¡¢¥×¥í£±£¹Ç¯ÌÜ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤®¤ê¤ä¤Ã¤ÑÅê¤²¤¿¤¤¤·¡¢¤¢¤¬¤±¤ë¤À¤±¤¢¤¬¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£