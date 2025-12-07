º´ÅÏÍµ»á¡¡Ç¯¤ÎÀ¥¹±Îã¡Ö£±Ëü¿Í¤ÇÂè¶å¡×¤Ë¼ê±þ¤¨¡¡¾¾²¬çýÍ¥¡¢Áó°æÍ¥¡¢°ìÀÄãØ¤é¤â»²²Ã
¡¡»Ø´ø¼Ô¡¦º´ÅÏÍµ»á¤¬£·Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè£´£³²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼£±Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡¡£²£°£²£µ¡Á£±Ëü¿Í¤Ç²Î¤òÂ£¤ëÆü¡Á¡×¡Ê£²£°Æü¸á¸å£´»þ¡á£Í£Â£Ó¡¦£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥È¡¼¥Ù¥ó¤Î¡Ö¸ò¶Á¶ÊÂè£¹ÈÖ¡Ø¹ç¾§¤Ä¤¡Ù¡×¤ò£±Ëü¿Í¤Ç²Î¤¦¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¹±Îã¤Î¹ç¾§¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¡£º£Ç¯¤Ç£´£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Áí´ÆÆÄ¡¦»Ø´ø¤òÀ¤³¦Åª»Ø´ø¼Ô¡¦º´ÅÏ»á¡¢»Ê²ñ¤Ë½÷Í¥¡¦¾¾²¬çýÍ¥¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö´¿´î¤Î²Î¡×¤ÎÏ¯ÆÉ¤òÁó°æÍ¥¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡º´ÅÏ»á¤Ï¡Öºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é£³£°Ç¯¡¢¤½¤·¤ÆÀïÁè¤«¤é£¸£°Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀïÁè¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸½¼Â¤ò¿¼¤¯´¶¤¸¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡Êºå¿À¡Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤â¤¹¤´¤¤¤Ê¡£¿Í¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤È¤«Êª¤È¤«¤È¤Ï°ã¤¦¡£¿Í¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢ÂÀ¸Ý·ÝÇ½½¸ÃÄ¡Ö¸ÝÆ¸¡×¤Ë¤è¤ëÏÂÂÀ¸Ý¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤ÎÁª¼ê¤Ø¡ÖÏ»¹Ã¤ª¤í¤·¡×¤ò´Þ¤à£²¶Ê¤Î²Î¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢¹â¹»À¸¤Î¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤òÎ¨¤¤¤¿°ìÀÄãØ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤Î²Î¾§¡¢¥½¥ê¥¹¥È¡Ê¥Ï¥¤¥Ç¥£¡¦¥¹¥È¡¼¥Ð¡¼¡¢À¶¿å²ÚÀ¡¡¢¥ê¥Ã¥«¥ë¥É¡¦¥Ç¥Ã¥é¡¦¥·¥å¥Ã¥«¡¢¥°¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥ê¥ç¡Ë¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º´ÅÏ»á¤Ïº£²ó¤ÎÂè¶å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËþÂ¤Î¤¤¤¯Âè¶å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ï¤Ã¤¿¡£