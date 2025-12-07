¥Þ¥¤²¯·¯¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×ËÜÌ¿ÇÏ¤¬ÇÏ·ô¤ËÍí¤à¤â¡Ä2½µÏ¢Â³V¤Ê¤é¤º
¡¡12·î7Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤ÎÍ§¿Í¡ØÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹5²¯±ß·¯¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊOfficial Channel¡×¤ò¹¹¿·¡£12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡ÊG1¡¦ÅÄ1800m¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡12·î6Æü¤ÎÆ°²è¤ÇËÜÌ¿¤Ë¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤²¯·¯¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï·ãÀï¤ÎËö¤Ë2Ãå¤È·òÆ®¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÇÏ·ô·÷Æâ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐ¹³¤Ë¿ä¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥ì¥ó¥¸¤Ï5Ãå¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¥Ê¥ë¥«¥ß¤âÂçÇÔ¤·¡¢·ë²Ì¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¡È¥Ü¥±¥§¡¼¥¤¡É¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛËÜÆü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÌ¿Íè¤Æ¤ë¤Î¤ËÉé¤±¤Æ¤ëÉÔ»×µÄ¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âG1¤Î¼´Áª¤Ó¤ÏÅª³Î¤Ç¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËËÜÌ¿ÇÏ¤¬ÇÏ·ô¤ËÍí¤à°ÂÄê¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤¨¡¢¥Æ¥½¡¼¥í¼´¤Ç³°¤·¤¿¤ó¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¡¢¡ÖËÜÌ¿Íè¤Æ¤ë¤Î¤ËÉé¤±¤Æ¤ëÉÔ»×µÄ¡×¤Ê¤É¡¢ÀË¤·¤µ¤òÃ²¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£