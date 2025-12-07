ËÌÂ¼°ìµ±¡¢Âç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×½Ð±é·èÄê¡Ö¸Å»öµÅÁ¡×¼¹É®¤ÎÏÂ³Ø¼Ô¡¦ËÜµïÀëÄ¹Ìò¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¡¦BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡¿BSP4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å0»þ15Ê¬¡Á¡Ë¡£ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼°ìµ±¤¬¡¢ËÜµïÀëÄ¹¡Ê¤â¤È¤ª¤ê¡¦¤Î¤ê¤Ê¤¬¡ËÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×½Ð±é56ºÐÂçÊªÇÐÍ¥¤¬¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿¿Íµ¤K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ËÌÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÂ³Ø¼Ô¤ÎËÜµïÀëÄ¹¡£ÀëÄ¹¤ÎÃø½Ò¤ò¹¾¸Í¤ÇÇä¤ê¹¤á¤è¤¦¤È¡¢°ËÀª¡¦¾¾ºä¤Þ¤ÇÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤¬¡Ä¡£»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÎò»Ë½ñ¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ò¸¦µæ¤·¡¢¡Ø¸Å»öµÅÁ¡Ù¤ò¼¹É®¡£¤Þ¤¿°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÌÂ¼¤Ï¡ÖÍ§¿Í¤«¤é¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬ÌÌÇò¤¤¤ÈÊ¹¤¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¸«»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë¿¼¤¯¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¤ÏÂçÊÑ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÜµïÀëÄ¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ò²òÆÉ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°å³Ø¡¢ÏÂ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤½¤Î»×ÁÛ¤äÀ¸³¶¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»É·ãÅª¤Ç¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌò½ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿¹²¼²Â»Ò»á¤ÎµÓËÜ¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡²£ÉÍÎ®À±¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×
