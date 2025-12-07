Á°ÅÄÆØ»Ò¡õÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¶¦±é¤Ë²ñ¾ìÇ®¶¸¡Ö¥Ý¥Ë¥·¥å¥·¥å¡×¡Ö¥¨¥Ó¥«¥Ä¡×¡Ö¥Ø¥Ó¥í¥Æ¡×Ì¾¶ÊÂ³¡¹ÈäÏª¡ÚAKB48 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/07¡ÛAKB48¤¬12·î4Æü¡Á7Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡ØAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù6¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¡Ö20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡×¤ÈÂê¤·¤¿7ÆüÌë¸ø±é¤Ë¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ì¾¶Ê¤òÂ³¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¤éAKB48¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡É¤¬¹ë²Ú½¸·ë
Á°ÅÄ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤é¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¶Ê¤òÂ³¡¹¤ÈÈäÏª¡£¡Ö¸À¤¤Ìõ Maybe¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤¬¡ÖÍ¥»Ò¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÂçÅç¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÂçÅç¤â¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢ÂçÅç¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ç¤¹¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âAKB¤È¤È¤â¤ËÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡×¤ÈÀú¤ë¤È¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¡£A¥á¥íÁ°¤ÎÂçÅç¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¤ä¡Ö¤¤¤Ä¤âÄ°¤¤¤Æ¤¿ favorite song ¤¢¤Î¶Ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçÅç¤ÈÁ°ÅÄ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢°ìºÝÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚAKB48 ¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¡Û
Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê40¿Í¡Ë
½©»³Í³Æà¡¦¿·°æºÌ±Ê¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¦´äÎ©º»Êæ¡¦ÂÀÅÄÍµª¡¦ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¦±üËÜ¥«¥¤¥ê¡¦¾®·ªÍ°Ê¡¦ÀîÂ¼·ë°á¡¦¹©Æ£²Ú½ã¡¦µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¦ºäÀîÍÛ¹á¡¦Ç÷ Í³²ê¼Â¡¦º´Æ£åºÀ±¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¦ÇòÄ»º»Îç¡¦ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¦¹â¶¶ºÌ²»¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¦ÆÁ±Êæ¹³¤¡¦Ä¹Í§ºÌ³¤¡¦À®ÅÄ¹áÉ±Æà¡¦±ÊÌî¶Ü²Â¡¦¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¦¶¶ËÜÍÛºÚ¡¦È«»³´õÈþ¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡¦Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¦Ê¡²¬À»ºÚ¡¦ÉÛÂÞÉ´³ñ¡¦ÀµÃò¿¿Í¥¡¦¿åÅçÈþ·ë¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¡¦È¬ÌÚ°¦·î¡¦»³Æâ¿ð°ª¡¦»³¸ý·ë°¦¡¦»³ºê¶õ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë
20´ü¸¦µæÀ¸¡Ê3¿Í¡Ë
Âç²ìºÌÉ±¡¦¶áÆ£º»¼ù¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿
21´ü¸¦µæÀ¸¡Ê5¿Í¡Ë¢¨MC¤Î¤ß½Ð±é
¹â¶¶Éñºù¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄÃæº»Í§Íø¡¦ËÒ¸Í°¦çý¡¦¿¹ÀîÍ¥¡¦ÅÏîµ°ª¿´
¡ÚOG¥²¥¹¥È 35¿Í¡Û
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦±ºÌî°ìÈþ¡¦ÂçÅçËã°á¡¦Àîºê´õ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÇßÅÄºÌ²Â¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦ÁýÅÄÍ²Ú¡¦µÜß·º´¹¾¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¦µÆÃÏ¤¢¤ä¤«¡¦ÅÄÌ¾ÉôÀ¸Íè¡¦ÃçÀîÍÚ¹á¡¦ÃçÃ«ÌÀ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦º´ÇìÈþ¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦¾¾°æºé»Ò¡¦²£»³Í³°Í¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°ÅÄÆØ»Ò¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¤éAKB48¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¡É¤¬¹ë²Ú½¸·ë
¢¡Á°ÅÄÆØ»Ò¡õÂçÅçÍ¥»Ò¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶¦±é
Á°ÅÄ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤é¤È¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤Ê¤É¡¢ÂåÉ½¶Ê¤òÂ³¡¹¤ÈÈäÏª¡£¡Ö¸À¤¤Ìõ Maybe¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢Á°ÅÄ¤¬¡ÖÍ¥»Ò¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÂçÅç¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÂçÅç¤â¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¡Á¤ó¡ª¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤Ë¶î¤±´ó¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¢¡½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼
¡ÚAKB48 ¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼48¿Í¡Û
Àµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê40¿Í¡Ë
½©»³Í³Æà¡¦¿·°æºÌ±Ê¡¦°ËÆ£É´²Ö¡¦´äÎ©º»Êæ¡¦ÂÀÅÄÍµª¡¦ÂçÀ¹¿¿Êâ¡¦±üËÜ¥«¥¤¥ê¡¦¾®·ªÍ°Ê¡¦ÀîÂ¼·ë°á¡¦¹©Æ£²Ú½ã¡¦µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¡¦ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡¦ºäÀîÍÛ¹á¡¦Ç÷ Í³²ê¼Â¡¦º´Æ£åºÀ±¡¦²¼Èø¤ß¤¦¡¦ÇòÄ»º»Îç¡¦ÎëÌÚ¤¯¤ë¤ß¡¦¹â¶¶ºÌ²»¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄ¸ý°¦²Â¡¦ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡¦ÆÁ±Êæ¹³¤¡¦Ä¹Í§ºÌ³¤¡¦À®ÅÄ¹áÉ±Æà¡¦±ÊÌî¶Ü²Â¡¦¶¶ËÜ·ÃÍý»Ò¡¦¶¶ËÜÍÛºÚ¡¦È«»³´õÈþ¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡¦Ê¿ÅÄÐÒ´õ¡¦Ê¡²¬À»ºÚ¡¦ÉÛÂÞÉ´³ñ¡¦ÀµÃò¿¿Í¥¡¦¿åÅçÈþ·ë¡¦¸þ°æÃÏÈþ²»¡¦ÉðÆ£¾®ÎÛ¡¦È¬ÌÚ°¦·î¡¦»³Æâ¿ð°ª¡¦»³¸ý·ë°¦¡¦»³ºê¶õ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë
20´ü¸¦µæÀ¸¡Ê3¿Í¡Ë
Âç²ìºÌÉ±¡¦¶áÆ£º»¼ù¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿
21´ü¸¦µæÀ¸¡Ê5¿Í¡Ë¢¨MC¤Î¤ß½Ð±é
¹â¶¶Éñºù¡Ê¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¦ÅÄÃæº»Í§Íø¡¦ËÒ¸Í°¦çý¡¦¿¹ÀîÍ¥¡¦ÅÏîµ°ª¿´
¡ÚOG¥²¥¹¥È 35¿Í¡Û
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦±ºÌî°ìÈþ¡¦ÂçÅçËã°á¡¦Àîºê´õ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÇßÅÄºÌ²Â¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦ÁýÅÄÍ²Ú¡¦µÜß·º´¹¾¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¦µÆÃÏ¤¢¤ä¤«¡¦ÅÄÌ¾ÉôÀ¸Íè¡¦ÃçÀîÍÚ¹á¡¦ÃçÃ«ÌÀ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦º´ÇìÈþ¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦¾¾°æºé»Ò¡¦²£»³Í³°Í¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û