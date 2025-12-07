¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë°ãË¡»Ü½Ñ¡¢Êì¿Æ¤Î¡ÈÏÅÏ¨¡É¤Þ¤Ç¡ÄÄì¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤µ¿ÏÇ¤ËÇä¤ì¤Ã»Ò´Ú¹ñ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï¡ÈÀµÌÌÆÍÇË¡É¤òÁªÂò
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ÎË½Ïª¤Ï1Æü¤ª¤¤ËÂ³¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ²£ÎÎ¡¢°ãË¡°åÎÅ¤Îµ¿ÏÇ¤Þ¤Ç½Å¤Ê¤ê¡¢»äÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ÏµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛBoA¡¢Å¥¿ìÇÛ¿®¤Ç¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤òÉî¿«
È¯Ã¼¤Ïµî¤ë12·î4Æü¡¢¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼2¿Í¤¬¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ¤ËÉÔÆ°»º²¾º¹²¡¿½ÀÁ¤òÄóµ¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¿¦¾ì¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤ÈÆÃ¼ì½ý³²¡¢ÂåÍý½èÊý¡¢¿Ê¹ÔÈñ¤ÎÌ¤Ê§¤¤¤Ê¤É¤ò¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¶ÈÌ³Ãæ¤ËË½¸À¤òÊ¹¤¡¢ÇÕ¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ½ý³²¤òÉé¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬Âç½°Ê¸²½·Ý½Ñ´ë²è¶È¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢1¿Í¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ò±¿±Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÆÅÙÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë·Ù»¡½ð¤¬¹ðÈ¯¾õ¤ò¼õÍý¤·¡¢ÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¡£
12·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢²£ÎÎµ¿ÏÇ¤âÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ò¼Ò°÷¤È¤·¤Æµõµ¶ÅÐºÜ¤·¤ÆµëÍ¿4400Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó460Ëü±ß¡Ë¤ò»Ùµë¤·¡¢ÄÂÂß½»Âð¤ÎÊÝ¾Ú¶â¤òÌ¾ÌÜ¤Ë»öÌ³½ê¤Î¸ýºÂ¤«¤é3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3200Ëü±ß¡Ë¤òÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Þ¤Ç²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ÎÊì¿Æ¤¬»öÌ³½ê¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¸å¡¢Ìó5500Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó580Ëü±ß¡Ë¤òµëÍ¿¤È¤·¤Æ¼õÎÎ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤â¸å¤ËÂ³¤¤¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¡ÖÂç¤²¤µ¤Êµ¶¤ê¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢µ¿ÏÇ¤ÎÄóµ¯¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µÄÏÀ¤Ï12·î6Æü¡¢¿·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDispatch¡Ù¤¬¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÃí¼Í¤ª¤Ð¤µ¤ó¡É¡Ê°ãË¡¤ËÃí¼Í¤òÂÇ¤Ä¿ÍÊª¤ò»Ø¤¹±£¸ì¡Ë¤Ë°ãË¡¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¹³¤¦¤ÄÀ®Ê¬¤ÎÌôÊª¤òÂåÍý½èÊý¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ì±²È¤ÇÅÀÅ©¤ò¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢°ÊÁ°½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¡Ö°å»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¤Ë±ý¿Ç¤Î·Á¤Ç¹çË¡¤Î¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤È¿©¤¤°ã¤Ã¤¿¡£
º®Âù¤·¤¿¾õ¶·¤ò¤µ¤é¤ËÊ£»¨¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ÎÊì¿Æ¤Î¡ÈÁ°Ê§¤¤¡É¤À¤Ã¤¿¡£µ¿ÏÇ¤ÎÊóÆ»Ä¾¸å¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤ÎÊì¿Æ¤¬¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼2¿Í¤Ë1000Ëü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó105Ëü±ß¡Ë¤º¤ÄÁ÷¶â¤·¤¿»ö¼Â¤¬°ìÊâÃÙ¤ì¤ÆÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤¬¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Êì¿Æ¤¬ÆÈÃÇÅª¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤ÎÄ´À°²áÄø¤Ç¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¤à¤·¤íÅ¥¾ÂÁè¤¤¤Î²Ð¼ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Â¦¤ÏÄ¾¤Á¤ËÊÖ´Ô¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Î¾¼Ô¤Ï·ë¶É¹ç°Õ¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¸ß¤¤¤ò¹ðÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸µ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤é¤Ï¡¢ÆÃ¼ì½ý³²¡¦ÂåÍý½èÊý¡¦°åÎÅË¡¤ª¤è¤ÓÂç½°Ê¸²½»º¶ÈË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÈ¯¤·¡¢»öÌ³½ê¤Î»ñ¶â¤Î»äÅª»ÈÍÑ¤òº¬µò¤Ë¡¢ÆÃÄê·ÐºÑÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê²£ÎÎ¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¤Î¹ðÈ¯¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ìÂ¦¤Ï¡¢Èà¤é¤¬µõµ¶¤ò¤â¤È¤Ëµð³Û¤òÍ×µá¤·¤¿¤È¤·¡¢¶²³å¤Îµ¿¤¤¤Ç¹ðÁÊ¤·¤¿¡£Ë¡ÅªÂåÍý¿Í¤Ï¡¢¡ÖÍ×µá¶â³Û¤¬»öÌ³½ê¤ÎÇä¾å¤Î10¡ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¿ô²¯¥¦¥©¥óÂæ¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¶¯¤¯È¿È¯¤·¤¿¡£
·ÝÇ½³¦¤ÏÍÍ»Ò¸«¤¹¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬Âç¤¤¤·ÝÇ½¿Í¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¡¢µÄÏÀ¤ÎÇÈÌæ¤ÏÂç¤¤¯¡¢ÂÐ±þ¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤À¡£
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼Â¦¤ÏÄÉ²Ã»ñÎÁ¤òºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤·¡¢ÍÆµ¿¤ÎÎ©¾Ú¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÐÊý¤¬¶¯¹Å¤ÊÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤¬ÁªÂò¤·¤¿¡ÈÀµÌÌÆÍÇË¡ÉÀïÎÏ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëËö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£