AKB48¡¢20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÎòÂå¥á¥ó¥Ð¡¼183¿ÍÂç½¸·ë¡¡Á°ÅÄÆØ»Ò¤Ï½©¸µ¹¯¤ØÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´¶¼Õ
¡¡AKB48¤Ï7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØAKB48 20th Year Live Tour2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡Ä¡ª½éÆü¤Ë¤Ï¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦ÅçºêÍÚ¹á¤éOG¤¬ÅÐ¾ì
¡¡4Æü´Ö·×6¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ø±é¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢AKB48¤ÎÎòÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê·óÇ¤´Þ¤à¡Ë361¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢183¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËÂç½¸·ë¡£2005Ç¯12·î8Æü¤Î·à¾ì¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Î±éÌÜ¡Ø¥Á¡¼¥àA 1st Stage¡ÖPARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡×¡Ù¤ÎËÜÊÔ¤È¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Öºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡×¤òÁ´°÷¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡½éÂåÁí´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¼þÇ¯¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¬Â·¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ì¤Û¤É½¸¤Þ¤Ã¤¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤³¤¬¡¢AKB48¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀÄ½Õ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î·Ê¿§¤¬´Ñ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤¬°¦¤·¡¢20Ç¯¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£Â´¶ÈÀ¸¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¸«¤ÆÎÙ¤Ë¤¤¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤âÄÁ¤·¤¯ÎÞ¡£20¼þÇ¯¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½©¸µÀèÀ¸¤Ë¤ªÎé¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¤µ¡¢20Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤µ¡£¤É¤ó¤É¤ó¾¡¼ê¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤µ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¶Ê¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢AKB48À¸¤ß¤Î¿Æ¡¦½©¸µ¹¯»á¤Ø¤Î´¶¼Õ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ÊÃ±¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡Øº£¤ÎAKB48¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È¥á¡¼¥ë¤¬¤¤Æ¡Ä¡×¤È»²²Ã¤ò·è°Õ¤·¤¿ÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢OG¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤«¤é½©¸µ»á¤ò¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤³¤Î¸ø±é¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç´ÑÍ÷¤·¤Æ¤¤¤¿½©¸µ»á¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¹â¶¶¤é¤¬¡Ö¤ä¤¹¤·¡Á¡×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡AKB48¤Ï¡¢2005Ç¯12·î8Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎÀìÍÑ·à¾ì¡¢AKB48·à¾ì¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢º£·î8Æü¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤â·èÄê¡£¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦»Ø¸¶è½Çµ¤éOG8¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡ÖAKB48 20th Year Live Tour2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡×20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M00. overture ¢¨µìoverture
M01. ºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦
M02. ¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È
M03. PARTY¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è
M04. ²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿
M05. ¾¯½÷¤¿¤Á¤è
M06. ¥Ä¥ó¥Ç¥ì!
M07. Blue rose
M08. Bird
M09. ¥¢¥Ü¥¬¥É¤¸¤ã¤Í¡Á¤·¡Ä
M10. ¤Æ¤â¤Ç¤â¤ÎÎÞ
M11. ¥Ï¡¼¥È·¿¥¦¥¤¥ë¥¹
M12. µã¤¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ó¤Ç ¡Á ½µËö Not yet ¡Á ÇÈ¾è¤ê¤«¤É¹¡Ê¥á¥É¥ì¡¼¡Ë
M13. Ç¾Æâ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹
M14. Å¾¤¬¤ëÀÐ¤Ë¤Ê¤ì
M15. LOVE ½¤¹Ô
M16. ½éÆü
M17. Pioneer
M18. Only today
M19. ¿¿²Æ¤Î Sounds good !
M20. ¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å
M21. Everyday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã
M22. ¸À¤¤Ìõ Maybe
M23. ÂçÀ¼¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É
M24. ¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
EN01. Oh my pumpkin!
EN02. 10Ç¯ºù
EN03. ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á
W¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
EN04. åËÄ¢¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¡ª
EN05. ¼¡¤Î Season
EN06. ¤³¤³¤«¤é¤À
¡Ú7ÆüÌë¸ø±é OG°ìÍ÷¡Û
¢£ OG¥²¥¹¥È¡Ê35¿Í¡Ë
ÈÄÌîÍ§Èþ¡¦±ºÌî°ìÈþ¡¦ÂçÅçËã°á¡¦Àîºê ´õ¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦Ê¿Åè²Æ³¤¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¦½©¸µºÍ²Ã¡¦ÇßÅÄºÌ²Â¡¦ÂçÅçÍ¥»Ò¡¦²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¦ÌîÏ¤²ÂÂå¡¦ÁýÅÄÍ²Ú¡¦µÜß·º´¹¾¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡¦ÊÒ»³ÍÛ²Ã¡¦µÆÃÏ¤¢¤ä¤«¡¦ÅÄÌ¾ÉôÀ¸Íè¡¦ÃçÀîÍÚ¹á¡¦ÃçÃ«ÌÀ¹á¡¦ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¦º´ÇìÈþ¹á¡¦ËÌ¸¶Î¤±Ñ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¦µÜºêÈþÊæ¡¦¹â¾ë°¡¼ù¡¦¾¾°æºé»Ò¡¦²£»³Í³°Í¡¦²¬ÅÄÆà¡¹¡¦¾®Åè¿¿»Ò¡¦À¾ÌîÌ¤É±¡¦¾¾°æ¼îÍýÆà
¢£ ´ÑÍ÷½Ð±éOG¥²¥¹¥È¡Ê100¿Í¡Ë
±§º´ÈþÍ§µª¡¦Âç¹¾æÆË¨Èþ¡¦ÀÞ°æ¤¢¤æ¤ß¡¦¶ðÃ«¿ÎÈþ¡¦¸ÍÅç ²Ö¡¦ÃæÂ¼²ÃÌïÇµ(Áý»³²ÃÌïÇµ)¡¦À®ÅÄÍü¼Ó¡¦À±Ìî¤ß¤Á¤ë¡¦ÅÏÊÕ»ÖÊæ(ÅÏî´»ÖÊæ)¡¦º£°æ Í¥¡¦ÂçËÙ ·Ã¡¦¾®ÎÓ¹áºÚ¡¦º´Æ£²Æ´õ¡¦¹âÅÄºÌÆà¡¦ÁáÌî ·°¡¦¾¾¸¶²Æ³¤¡¦¾¾²¬Í³µª¡¦Âç²È»ÖÄÅ¹á¡¦½Ð¸ý ÍÛ¡¦ÃæÅÄ¤Á¤µ¤È¡¦Æ£¹¾¤ì¤¤¤Ê¡¦ÀÐÅÄÀ²¹á¡¦ÆâÅÄâÃÍ³Èþ¡¦¾®¸¶½Õ¹á¡¦¶áÌîè½ºÚ¡¦¿ÎÆ£Ë¨Çµ¡¦ÌîÃæÈþ¶¿¡¦´äº´Èþºé¡¦¾®¿¹Èþ²Ì¡¦º´Æ£¤¹¤ß¤ì¡¦ÎëÌÚ»çÈÁÎ¤¡¦Á°ÅÄ°¡Èþ¡¦Âç¾ìÈþÆà¡¦ÅçÅÄÀ²¹á¡¦ÃÝÆâÈþÍ¨¡¦±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¦¿¹ °ÉÆà¡¦»³ÆâÎëÍö¡¦°ËÆ¦ÅÄè½Æà¡¦»ÔÀîÈþ¿¥¡¦Æþ»³°ÉÆà¡¦²ÃÆ£ÎèÆà¡¦ÃçËó¼®Î¤¡¦Æ£ÅÄÆàÆá¡¦¾®ÅèºÚ·î¡¦Ì¾¼èÃÕºÚ¡¦¿¹ÀîºÌ¹á¡¦´äÅÄ²ÚÎç¡¦Âç¿¹ÈþÍ¥¡¦º´¡¹ÌÚÍ¥²ÂÎ¤¡¦ÅÄÌîÍ¥²Ö¡¦Ê¿ÅÄÍüÆà¡¦ÉðÆ£½½Ì´¡¦²¬ÅÄºÌ²Ö¡¦ËÌß·Ááµª¡¦Â¼»³ºÌ´õ¡¦Æâ»³Æà·î¡¦¶¶ËÜ ÍÔ¡¦Á°ÅÄÈþ·î¡¦ÈÓÌî ²í¡¦»ÔÀî°¦Èþ¡¦ÂçÀîè½±û¡¦ÂçÏÂÅÄÆîÆá¡¦º´Æ£ÈÞÀ±¡¦Ã£²È¤Þ¤¤Û(Ã£²È¿¿É±Êõ)¡¦Ã«¸ý¤á¤°¡¦ÅÚÊÝ¿ð´õ¡¦ÅòËÜ°¡Èþ¡¦¹õ¿ÜÍÚ¹á(KLP48)¡¦º´ÅìÈþÇÈ(º´Æ£ÈþÇÈ)¡¦Á°ÅÄºÌ²Â¡¦Æ» »Þºé¡¦°ÂÅÄ ³ð¡¦»³º¬ÎÃ±©(KLP48)¡¦¹ÔÅ·Í¥è½Æà(KLP48)¡¦ÀîËÜ¼ÓÌð¡¦¸åÆ£Ë¨ºé¡¦²¼¸ý¤Ò¤Ê¤Ê¡¦ÅÄËÌ¹áÀ¤»Ò¡¦²£Åç°¡¶Þ¡¦µ×ÊÝÎç²»¡¦À¾Àî Îç¡¦ÈõÅÏ·ë°Í¡¦ÀÐÌÊÀ±Æî¡¦ÂçÃÝ¤Ò¤È¤ß¡¦²¬ÅÄÍüÆà¡¦Â¢ËÜÈþ·ë¡¦¾®ÎÓ Íö¡¦ã·Æ£ÍÛºÚ¡¦Â¿ÅÄµþ²Ã¡¦±ÊÌî ·Ã¡¦¸ÅÀî²ÆÆä¡¦ËÜÅÄ¤½¤é¡¦µÈ¶¶Í®²Ö¡¦¿¿ô¢Îâ(ÇÏ²ÅÎâ)¡¦ÃæÀ¾ÃÒÂåÍü¡¦Ìîß·ÎèÆà¡¦Ä«Ä¹Èþºù¡¦Çò´ÖÈþÎÜ¡¦ÅÏÊÕÈþÍ¥µª
¡ü¡ÖAKB48 20th Year Live Tour2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡×Á´6¸ø±é°ìÍ÷
12·î4ÆüÌë¸ø±é¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ï¡¼¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥Ù¥¹¥È20¡×
12·î5ÆüÌë¸ø±é¡Ö20 ¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part1¡×
12·î6ÆüÃë¸ø±é¡ÖPARTY ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë Part1¡×
12·î6ÆüÌë¸ø±é¡Ö20 ¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part2¡×
12·î7ÆüÃë¸ø±é¡ÖPARTY ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è ¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë Part2¡×
12·î7ÆüÌë¸ø±é¡Ö20 ¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È Part3¡×
