¾¾²¬çýÍ¥¡õÁó°æÍ¥¡¢Âçºå¤ÇÇò¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¡Ä1Ëü¿ÍÄ¶¤òÌ¥Î»¡¡¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤Ë»²²Ã
¡¡Âçºå¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã²»³Ú¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å¡Ù¤¬7Æü¡¢Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¾¾²¬çýÍ¥¡õÁó°æÍ¥
¡¡1983Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÂè¶å¡×¹ç¾§¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÂè¶å¡×¤Î»×¤¤¤ò¡¢Âç¹ç¾§¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ØÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Ï¾¾²¬çýÍ¥¤¬Ì³¤á¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¿Ê¹Ô¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÁõ¤Ã¤¿Áó°æÍ¥¤Ï¡¢¥·¥é¡¼¤Î»í¤òÏ¯ÆÉ¤·¤¿¡£°ìÀÄãØ¤Ï¡¢1Ëü¿Í¤ÎÂç¹ç¾§ÃÄ¤È¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¡¢Áí´ÆÆÄ¤Îº´ÅÏÍµ»á¤Ï¡ÖËþÂ¤¤¤¯Âè¶å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢12·î20Æü¤ËMBS¡¦TBS·ÏÆÃÈÖ¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å 2025 ¡Á1Ëü¿Í¤Ç²Î¤òÂ£¤ëÆü¡Á¡Ù¡Ê¸å4¡§00¡Á4¡§54¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¾¾²¬çýÍ¥¡õÁó°æÍ¥
¡¡1983Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡ÖÂè¶å¡×¹ç¾§¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡£º£Ç¯¤Ç43²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÂè¶å¡×¤Î»×¤¤¤ò¡¢Âç¹ç¾§¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ØÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Ï¾¾²¬çýÍ¥¤¬Ì³¤á¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥É¥ì¥¹¤Ç¿Ê¹Ô¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÁõ¤Ã¤¿Áó°æÍ¥¤Ï¡¢¥·¥é¡¼¤Î»í¤òÏ¯ÆÉ¤·¤¿¡£°ìÀÄãØ¤Ï¡¢1Ëü¿Í¤ÎÂç¹ç¾§ÃÄ¤È¡Ö¥Ï¥Ê¥ß¥º¥¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò½ª¤¨¡¢Áí´ÆÆÄ¤Îº´ÅÏÍµ»á¤Ï¡ÖËþÂ¤¤¤¯Âè¶å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢12·î20Æü¤ËMBS¡¦TBS·ÏÆÃÈÖ¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼1Ëü¿Í¤ÎÂè¶å 2025 ¡Á1Ëü¿Í¤Ç²Î¤òÂ£¤ëÆü¡Á¡Ù¡Ê¸å4¡§00¡Á4¡§54¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£