¡¡£µÆü¤Î£Ô£Â£Ó¡Ö£Á¡Ý£Ó£ô£õ£ä£é£ï¡Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢¿å¾å¹±»Ê¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ë¶á¤·¤¤¿Í¡¹¤ò£Í£Ã¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤é¤¬¼èºà¤·¡¢ÁÇ´é¤ò¿¼·¡¤ê¡£¤Þ¤º¤Ï°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Î¼èºà·ë²Ì¤¬¥È¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤ÏÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¿å¾å¤Ï¡ÖËÍ¤¬ÁÛÁü¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄ¤µ¤ó¡£¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¡¢Ä«¥É¥é¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹õÅÄÍ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹õÅÄ¤Î²èÁü¤¬ÅÐ¾ì¡£¼èºà¤·¤¿ÄáÉÓ¤¬¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢¤ªºâÉÛ¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¡©¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡¢¿å¾å¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦Âçºå¤Î¤ªºâÉÛ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¿å¾å¤Ï¡Ö¡ÊÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡ËÀäÂÐ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¤´ÈÓ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¹õÅÄ¤«¤é¡ÖÂçºå¤ËÍè¤¿¤éÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¤Ä¤¤ºÇ¶á¤âÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤½¤Î¤È¤¤â¥Õ¥°¤ò¡£½é¤á¤ÆËÍ¡¢¤ªÃë¤«¤é¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡£