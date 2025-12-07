½Õ¸ÂÄê¢ö¥¢¥¯¥¢ ¥·¥ã¥Ü¥ó ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤Çºù¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à
½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ëºù¤Î¹á¤ê¤¬¿Íµ¤¤Î¥¢¥¯¥¢ ¥·¥ã¥Ü¥ó¤«¤é¡¢½Õµ¨¸ÂÄê¤Î¡Ø¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥µ¥¯¥é¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì♡¥·¥ã¥Ü¥ó¤ÎÀ¶·é´¶¤Èºù¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¹á¤ê¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ø¥¢ー¡õ¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È¤ä¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡¢¥Èー¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥êー¥à¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇºÆÈÎ¡£½Õ¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¢ö
¿·ÅÐ¾ì♡¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤Ç¹á¤êÄ¹»ý¤Á
¡Ø¥¢¥¯¥¢ ¥·¥ã¥Ü¥ó ¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥µ¥¯¥é¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡Ù¡Ê16mL¡¿1,650±ßÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊË¢¤ÎÀ¶·é´¶¤Èºù¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿¹á¤ê¡£
¥ªー¥É¥È¥ï¥ì¤¬Ìó3～4»þ´Ö»ýÂ³¤¹¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤ÏÌó5»þ´Ö¹á¤ê¤¬Â³¤¡¢Ä¹»þ´Ö½Õ¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡Àè¹ÔÈ¯Çä¤Ï12·î10Æü(¿å)¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢°ìÈÌÈ¯Çä¤Ï1·î7Æü(¿å)¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥¯¥Ê¥¤¥×¡Û½Õ¸ÂÄê¡ª¥µ¥¯¥é¤Î¹á¤ê¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ëË¢¥Ü¥Ç¥£¥¦¥©¥Ã¥·¥åÅÐ¾ì
¿ôÎÌ¸ÂÄê¢ö½Õ¤ò´¶¤¸¤ë¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à
½Õµ¨¸ÂÄê¤ÇºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏÁ´4¼ï¡£
¥Ø¥¢ー¡õ¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È¡Ê135mL¡¿1,540±ßÀÇ¹þ¡Ë¡ÄÀ¸(¢¨1)¥³¥éー¥²¥ó*(¢¨2)¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa*ÇÛ¹ç¤ÇÈ±¡¦È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡Ê45g¡¿990±ßÀÇ¹þ¡Ë¡Ä¥È¥ê¥×¥ë¥»¥é¥ß¥É*(¢¨3)¡¦¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa*¡¦CICA(¢¨4)ÇÛ¹ç¤Ç¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Èー¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥êー¥à¡Ê230g¡¿1,540±ßÀÇ¹þ¡Ë¡Ä´é¡¦ÂÎ¡¦È±¤Ë»È¤¨¤ë·Ú¤ä¤«¤ÊÊÝ¼¾¥¯¥êー¥à¡£
¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡Ê95mL¡¿1,650±ßÀÇ¹þ¡Ë¡Ä2way¥ª¥¤¥ë¤ÇÈ±¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤ËÀ°¤¨¡¢Ç®¥À¥áー¥¸¤«¤éÊÝ¸î¡£
Á´¤Æ1·î7Æü(¿å)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Áí¹ç¥¹ー¥Ñー¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¹á¿å¼è°·Å¹¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨1 À¸ÂÎÆâ¤ÇÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡¡¢¨2 ¿åÍÏÀ¥³¥éー¥²¥ó¡¡¢¨3 ¥»¥é¥ß¥ÉAP¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNG¡¢¥»¥é¥ß¥ÉNP¡¡¢¨4 ¥Ä¥Ü¥¯¥µÍÕ¥¨¥¥¹(À°È©À®Ê¬)¡¡
ËèÆü¤Þ¤È¤¤¤¿¤¤♡ºù¤Î¹á¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ
¥Á¥§¥êー¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È¥·¥È¥é¥¹¤ÎÀ¶¡¹¤·¤µ¡¢¥à¥¹¥¯¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢Éñ¤¤Íî¤Á¤ëºù¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¡¦¥ªー¥É¥È¥ï¥ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´6¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¹á¤ê¤ÎÇ»ÅÙ¤ä»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
½Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¡¢Í¥²í¤ÇÀ¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¹á¤ê¤Ï¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢ö
½Õ¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ♡¥¢¥¯¥¢ ¥·¥ã¥Ü¥ó¤ÇÆÃÊÌ¤ÊËèÆü
¥¢¥¯¥¢ ¥·¥ã¥Ü¥ó ¥µ¥¯¥é¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÍ¥²í¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«♡
¿·ÅÐ¾ì¤Î¥ªー¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à¤ÏÄ¹»þ´Ö¹á¤ê¤¬»ýÂ³¤·¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¥Ø¥¢ー¡õ¥Ü¥Ç¥£¥ß¥¹¥È¤ä¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡¢¥Èー¥¿¥ë¥Þ¥ë¥Á¥¯¥êー¥à¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇºÆÈÎ¤µ¤ì¡¢½Õ¤Î¹á¤ê¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¢ö