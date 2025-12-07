¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÇ½ª²ó¥²¥¹¥È²ò¶Ø¡¡ÂçÊªÇÐÍ¥¤¬ÅÐ¾ì¤Ø
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡×¡Ê14ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð±é²ò¶Ø¡ªºÇ½ª²ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÉÂçÊªÇÐÍ¥¡É
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÌÂ¼°ìµ±¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÂ³Ø¼Ô¡¦ËÜµïÀëÄ¹¡£ÀëÄ¹¤ÎÃø½Ò¤ò¹¾¸Í¤ÇÇä¤ê¹¤á¤è¤¦¤È¡¢°ËÀª¡¦¾¾ºä¤Þ¤ÇÄÕ½Å¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤¬¡Ä¡£»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÎò»Ë½ñ¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ò¸¦µæ¤·¡¢¡Ø¸Å»öµÅÁ¡Ù¤ò¼¹É®¡£¤Þ¤¿°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡ãËÌÂ¼°ìµ±¡ä
Í§¿Í¤«¤é¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤¬ÌÌÇò¤¤¤ÈÊ¹¤¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¸«»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë¿¼¤¯¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¤ÏÂçÊÑ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµïÀëÄ¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡Ö¸Å»öµ¡×¤ò²òÆÉ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°å³Ø¡¢ÏÂ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤äÀ¸³¶¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»É·ãÅª¤Ç¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌò½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Å¹¤òºÆ³«¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢¼Ì³Ú³¨¤ò½Ð¤·Â³¤±¡¢¹¹¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ËÏÂ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢ËÜ²°¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÄÕ½Å¤ÏµÓµ¤¤ÎÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤ä²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÂ¤ò¤ª¤·¤ÆÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ä½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë¡¢ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤éÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢½ñ¤ò°Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢¤¢¤ëÌë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¤ß¤Æ¡Ä¡£
