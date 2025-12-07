µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¡¡¼«¿È¤Î°ú¤ºÝ¤ÎÈþ³ØÌÀ¤«¤¹¡¡¡ÖÅê¤²¤é¤ì¤ë¸Â¤êÅê¤²¤¿¤¤¡£¤¢¤¬¤±¤ë¤À¤±¤¢¤¬¤¤¿¤¤¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥º¥Î³«ºÅ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¡Ö¥Þ¡¼·¯¥é¥Ü£²£°£²£µ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢¼«¿È¤Î¡È°ú¤ºÝ¤ÎÈþ³Ø¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸½ÌòÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤È¶ñÂÎÅª¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Åê¤²¤é¤ì¤ë¸Â¤êÅê¤²¤¿¤¤¡£¤¢¤¬¤±¤ë¤À¤±¤¢¤¬¤¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤«¤éµð¿Í¤Ë¿·²ÃÆþ¤·ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É£³¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£°£°¡£ÅöÁ³¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡Öµî¤êºÝ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¸¢Íø¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¼þ¤ê¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤È¡£¤ä¤á¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡£µî½¢¤Î·èÃÇ¤Ï¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ò´Ó¤¯¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÃæ³ØÀ¸¤Ë¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤¿¡£ÍèÇ¯Ãæ¤Ë£³£¸ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¤Þ¤º¤Ï£²£°£±¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÏÓ¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ë¡£