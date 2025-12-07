Ãæ¹ñ·³µ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤Ë¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¡¢ÁÐÊý¤ÏÌÜ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤µ÷Î¥¤òÈô¹Ô¡Ä¼óÁê¡ÖÎäÀÅ¤«¤Äµ£Á³¤ÈÂÐ±þ¡×
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ï£·Æü¡¢²ÆìËÜÅçÆîÅì¤Î¸ø³¤¾å¶õ¤Ç£¶Æü¸á¸å¤ËÃæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤òÈ¯´Ï¤·¤¿£Ê£±£µÀïÆ®µ¡¤«¤é¡¢ÂÐÎÎ¶õ¿¯ÈÈÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»ÜÃæ¤Î¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Î£Æ£±£µÀïÆ®µ¡¤¬¡¢£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³µ¡¤«¤é¼«±ÒÂâµ¡¤¬¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤òËÉ±Ò¾Ê¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò½ä¤Ã¤ÆÆüÃæ´Ö¤Î¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï£·Æü¸á¸å¡¢ÀÐÀî¸©¤ÇÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÈïºÒÃÏ¤ò»ë»¡¤·¤¿¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æ»ÄÇ°¤À¡£ÎäÀÅ¤«¤Äµ£Á³¡Ê¤¤¼¤ó¡Ë¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Á¥±Û·òÍµ³°Ì³¼¡´±¤Ï£·Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸â¹¾¹À¡Ê¥¦¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ï¥ª¡ËÃóÆüÂç»È¤ò³°Ì³¾Ê¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¹³µÄ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¸·½Å¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±²óÌÜ¤Î¾È¼Í¤Ï£¶Æü¸á¸å£´»þ£³£²Ê¬º¢¤«¤éÆ±£³£µÊ¬º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢£²²óÌÜ¤Ï¸á¸å£¶»þ£³£·Ê¬º¢¤«¤é¸á¸å£·»þ£¸Ê¬º¢¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££±²óÌÜ¤È£²²óÌÜ¤Ç¾È¼Í¤ò¼õ¤±¤¿£Æ£±£µ¤ÏÊÌ¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â£Æ£±£µÂ¦¤Ç¾È¼Í¤òÃµÃÎ¤·¤¿¡£ÆüÃæÁÐÊý¤Îµ¡ÂÎ¤ÏÌÜ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤µ÷Î¥¤òÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡££Æ£±£µ¤äÅë¾è°÷¤ËÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎËÇ«¤Ï£µÆü¸á¸å£²»þº¢¡¢²Æì¡¦µ×¾ìÅç¤ÎËÌÌó£´£²£°¥¥í¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢£¶Æü¸áÁ°£·»þº¢¡¢¶îÃà´Ï£³ÀÉ¤È¤È¤â¤Ë²ÆìËÜÅç¡¦µÜ¸ÅÅç´Ö¤òÈ´¤±¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÂçÅìÅç¤ÎÀ¾Ìó£²£·£°¥¥í¤Î³¤°è¤Ç£Ê£±£µ¤Ê¤É¤¬È¯Ãå´Ï¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÎÎ¶õ¿¯ÈÈ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ£Æ£±£µ¤¬¶ÛµÞÈ¯¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£È¯Ãå´Ï¤Ï£¶¡¢£·Æü¤ÇÌó£±£°£°²ó¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÆ®µ¡¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¼Í·â¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤È¤·¤ÆÌÜÉ¸¤òÊáÂª¡¦ÄÉÈø¤¹¤ë²Ð´ï´ÉÀ©¤Î¤Û¤«¡¢¼þÊÕ¤ÎÁÜº÷¤Ê¤É¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢°ìÄê»þ´ÖÃÇÂ³Åª¤Ë¾È¼Í¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ÏÁÜº÷¤ÎÍÑÅÓ¤Ç¤Ê¤¯¡¢£Æ£±£µ¤òÁÀ¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡££·ÆüÌ¤ÌÀ¤ËËÉ±Ò¾Ê¤Ç¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤Ï¡Ö¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´¤ÊÈô¹Ô¤ËÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤ë´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àí³Õ½ôÅç¡Ê²Æì¸©¡Ë¤Î¹ñÍ²½¤ò½ä¤Ã¤ÆÆüÃæ´Ø·¸¤¬¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£±£³Ç¯£±·î¤Ë¤â¡¢¥Õ¥ê¥²¡¼¥È´Ï¤¬³¤¼«¤Î¸î±Ò´Ï¤Ë²Ð´ï´ÉÀ©¥ì¡¼¥À¡¼¤ò¾È¼Í¤·¤¿ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ë¤è¤ë¼«±ÒÂâµ¡¤Ø¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»Ô¼óÁê¤È¾®ÀôËÉ±ÒÁê¤ÎÈ¯¸ÀÍ×»Ý¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£