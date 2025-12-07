¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÇ½ª²ó¡¡ÄÕ½Å¡¢µÓµ¤¤ÎÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡×¤¬¡¢14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Å¹¤òºÆ³«¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢¼Ì³Ú³¨¤ò½Ð¤·Â³¤±¡¢¹¹¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ËÏÂ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢ËÜ²°¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÄÕ½Å¤ÏµÓµ¤¤ÎÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤ä²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÂ¤ò¤ª¤·¤ÆÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ä½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë¡¢ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤éÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢½ñ¤ò°Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢¤¢¤ëÌë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¤ß¤Æ¡Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢¤È¤¤Ë¡È¤ª¾å¡É¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤È¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¿Æ¤Ê¤·¡¢¶â¤Ê¤·¡¢²èºÍ¤Ê¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤¤¤Ê¤¤¤Å¤¯¤·¤Î¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷³Ú»ù¡¦ÄÕ½Å¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤Ë´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î°ì¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬Ã´Åö¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÈÇ¸µ¤ÇÉâÀ¤³¨»Õ¤Î´îÂ¿Àî²ÎËû¤ä³ë¾þËÌºØ¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£
Å¹¤òºÆ³«¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤Ï¡¢¼Ì³Ú³¨¤ò½Ð¤·Â³¤±¡¢¹¹¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ËÏÂ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢ËÜ²°¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÄÕ½Å¤ÏµÓµ¤¤ÎÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤ä²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÂ¤ò¤ª¤·¤ÆÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤ä½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë¡¢ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤éÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢½ñ¤ò°Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·Â³¤±¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢¤¢¤ëÌë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¤ß¤Æ¡Ä¡£