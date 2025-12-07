ÀÖ¡ßÇò¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¿·Á¯¡ªMILKFED.¤«¤é»Ò¸¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ý¡¼¥Á¡É¤¬ÅÐ¾ì
Ç¯Ëö¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤ë12·î¡£¤½¤ó¤Ê»þ´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿¨¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë--¡£PEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)À¸ÃÂ75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿MILKFED.¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛMILKFED.¡ßPEANUTS¥³¥é¥Ü¡¢Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Ï¡¢MILKFED.¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÀÖ¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£Í·¤Ó¿´¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢£23¥»¥ó¥Á¤ÎÂ¸ºß´¶¡ª¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤âµ¡Ç½¤âÍ¥½¨
¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¹â¤µ23¥»¥ó¥Á¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ý¡¼¥Á¡×(4950±ß)¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇØÌÌ¤Ë¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¿´Áþ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾®Á¬¤ä¥ê¥Ã¥×¡¢Ìô¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤ÇÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤ä¥ß¥ó¥ÈÎà¤â¤µ¤Ã¤È¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢£¤â¤³¤â¤³¶ÒÃå¥Ý¡¼¥Á¤ÏÆâÂ¦¤Î¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¥¥å¡¼¥È¡ª
Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö¶ÒÃå¥Ý¡¼¥Á¡×(3300±ß)¡£³°Â¦¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÂ¦¤ËÀÖ¤¤¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬MILKFED.¤é¤·¤¤¤³¤À¤ï¤ê¡£³«¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¤«¤ï¤¤¤¤À¤³¦´Ñ¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
¢£¼Â¼Ì¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(1980±ß)¤Ï¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ëÁÇºà¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¼Â¼Ì¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·Á¯¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î°¦¤é¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£±«¤ÎÆü¤Ç¤âµ¤¤Ë¤»¤º¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤À¡£
»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¡ß¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëMILKFED.¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¡£PEANUTS75¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ç¯Ëö¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤ËèÆü¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÌþ¤·¡É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¾¦ÉÊ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Öcalif¡×¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¡£¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¡¦²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
