12·î7ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè»Í½½¼·²ó¤Ç¤Ï¡¢°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¹Ì½ñÆ²¤òË¬¤Í¡¢ÄÕ½Å¤ÈÆó¿Í¤¤ê¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°æ¾åÍ´µ®¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè»Í½½¼·²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Äê¿®¡Ê°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó¡Ë¤äÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¤µ¤ó¡Ë¤¿¤Á¤ÎµØÆ¤¤Á·×²è¤Ï¡¢¼£ºÑ¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¡Ë¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¡£
¼£ºÑ¤ÏÆÇ¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÇÂçºê¡Ê±ÇÈþ¤¯¤é¤é¤µ¤ó¡Ë¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ê¡¢Äê¿®¤äÄÕ½Å¤¿¤Á¤âÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤ë¡£
°ì»þÅª¤ËÅ¹¤òÊÄ¤á¤¿ÄÕ½Å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Äê¿®¤Î¤â¤È¤òË¬¤Í¡¢¾·³¡¦²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¤µ¤ó¡Ë¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¶Ã¤¤Îºö¤òÄó¸À¤¹¤ë¡£
µØÆ¤¤Á·×²è¤ÏºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¡¢Äê¿®¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿À¶¿å½Å¹¥¡ÊÍî¹ç¥â¥È¥¤µ¤ó¡Ë¤Î¸µ¤òË¬¤Í¡Ä¡£
°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
¡ü°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó¡§¾¾Ê¿Äê¿®¡Ê¤Þ¤Ä¤À¤¤¤é¡¦¤µ¤À¤Î¤Ö¡Ë
ºâÀ¯Æñ¤ÈÉ÷µª¤ÎÍð¤ì¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëËëÉÜ¤ÎºÆ·ú¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢½½°ìÂå¾·³¡¦ÆÁÀî²ÈÀÆ¡Ê¾ëÉ°Íù¤µ¤ó¡Ë¤Î²¼¤ÇÏ·Ãæ¼óºÂ¤Ë½¢Ç¤¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¤µ¤ó¡Ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¾¦¶È½Å»ëÀ¯ºö¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢·ðÌó¤ÎÅ°Äì¡¢ÇÀÂ¼Éü¶½¡¢É÷µª¤Î½ÍÀµ¡¢¼ë»Ò³Ø¤Î¾©Îå¤Ê¤É¡Ö´²À¯¤Î²þ³×¡×¤òÃÇ¹Ô¡£Ä®¿ÍÊ¸²½¤Ë¤â¸·¤·¤¯¡¢Þ¯ÍîËÜ¤ä²«É½»æ¤Î½ÐÈÇÅýÀ©¤ò¶¯²½¡£ÄÕ½Å¤Î½ÐÈÇ³èÆ°¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¡½¡½¹Ì½ñÆ²¤òË¬¤ì¤¿Äê¿®¤ò¤É¤¦±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¹Ì½ñÆ²¤Ï¿À¡¹¤Î½¸¤¦¿ÀÅÂ¡Ê¤ä¤·¤í¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Äê¿®¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤ä¤Ã¤ÈÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤ä´¶Æ°¤¬¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤ò¤É¤ì¤°¤é¤¤½Ð¤¹¤Î¤«¡¢±é½Ð¤ÎÂç¸¶¤µ¤ó¤È¤â¤¹¤´¤¯ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄÕ²°¹Ì½ñÆ²¤ØÆþ¤Ã¤¿¡ËºÇ½é¤Î°ìÊâÌÜ¡¢ÄÕ½Å¤Ï¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Äê¿®¤Î´é¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤óÄê¿®¤È¤·¤Æ¤â¸å¤í¤ÎÄÕ½Å¤ËÉ½¾ð¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¨¡¢¤ä¤Ð¤¤½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤èÄê¿®¡ª¡×¤Ã¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Î²¹ÅÙ´¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤¦µ÷Î¥´¶¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÄÕ½Å¤ÈÏÃ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤Ã¤ÈÄê¿®¤âÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶³´¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥É¤âÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶î¤±°ú¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¡½¡½Äê¿®Ìò¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²¿²ó¤«»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¿·¤¿¤Ê¿·¶ÃÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Î¼Â¤Ë¿·¤¿¤Ê·Ð¸³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø
ËÍ¤¬Äê¿®¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¤½¤ì¤¬³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖ²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç´¶ÁÛ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£