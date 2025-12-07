Ä¹À¬8¹æA¥í¥±¥Ã¥È ½éÅêÆþ¤ÎÇ¯¤Ë½¸ÃæÂÇ¤Á¾å¤²¡½Ãæ¹ñ
ËÌµþ»þ´Ö12·î6Æü¸á¸å3»þ53Ê¬¡¢Ãæ¹ñÆîÉô¤Ë¤¢¤ë³¤Æî¾¦¶È±§ÃèÈ¯¼Í¾ì¤ÇÄ¹À¬8¹æA±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÍÑÄãµ°Æ»Âè14¥°¥ë¡¼¥×±ÒÀ±¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ÒÀ±¤Ï½çÄ´¤ËÍ½Äêµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿Ä¹À¬8¹æA±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃæÄãµ°Æ»¤ÎµðÂç±ÒÀ±¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¼ûÍ×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Ãæ·¿±ÕÂÎ¥í¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Ä¹À¬8¹æ¥í¥±¥Ã¥È¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÈÇ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÀÍÛÆ±´üµ°Æ»¤Ø¤Î7¥È¥óµé¤ÎÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¤Ï¡¢Ä¹À¬8¹æ¥·¥ê¡¼¥º¥í¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼çÎÏÇ³ÎÁ¤ò½¾Íè¤ÎÀÐÌý·Ï¹Ò¶õ¥±¥í¥·¥ó¤«¤éÀÐÃº·Ï¹Ò¶õ¥±¥í¥·¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¡ÖÇ³ÎÁ¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÃº·Ï¹Ò¶õ¥±¥í¥·¥ó¤Ï´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢ÃùÂ¢¤äÍ¢Á÷¤¬ÍÆ°×¤Ç¥³¥¹¥È¤âÄã¤¯¡¢ÀÇ½¤Ï½¾Íè¤ÎÀÐÌý·Ï¹Ò¶õ¥±¥í¥·¥ó¤È´°Á´¤ËÆ±Åù¤Ç¡¢°ÂÄêÀ¤È¿®ÍêÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î½¸ÃæÅª¤ÊÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¡×¤Î´ðÈ×¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹À¬8¹æA±¿ÈÂ¥í¥±¥Ã¥È¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë½é¤á¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¡¢º£²ó¤Ï5²óÌÜ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¡¢¤«¤ÄÄ¹À¬8¹æ¥·¥ê¡¼¥º¥í¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï9²óÌÜ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Ç¯¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë