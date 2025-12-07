ºÇ½ª²ó¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡£µÓµ¤¤ÎÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿ÄÕ½Å¡£ÉÂ¤ò¤ª¤·¤Æ¡ã½ñ¤ò°Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·Â³¤±¤ë¡äÃæ¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æ¡Ä¡ã¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
ºÇÂç¤Î¾×·â¡ªÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡ã¼£ºÑ¡¦½½ÏºÊ¼±Ò¡ä°ì¿ÍÆóÌò¹½ÁÛ¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¡©À©ºîÅý³ç¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Î¢Â¦
¤½¤ÎºÇ½ª²ó¡ÖÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Ê¤Ä¤¿¤¸¤å¤¦¤¨¤¤¤¬¤Î¤æ¤á¤Ð¤Ê¤·¡Ë¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö°Ê²¼ºÇ½ª²ó¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡ãºÇ½ª²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Å¹¤òºÆ³«¤·¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢¼Ì³Ú³¨¤ò½Ð¤·Â³¤±¡¢¹¹¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ËÏÂ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢ËÜ²°¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÄÕ½Å¤ÏµÓµ¤¤ÎÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¤µ¤ó¡Ë¤ä²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÂ¤ò¤ª¤·¤ÆÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¤µ¤ó¡Ë¤ä½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¤µ¤ó¡Ë¡¢ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¡Ë¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¤µ¤ó¡Ë¤éÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢½ñ¤ò°Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·Â³¤±¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢¤¢¤ëÌë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¤ß¤Æ¡Ä¡£