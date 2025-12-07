¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÇ½ª²ó¤ËÂçÊªÇÐÍ¥¤¬ÅÐ¾ì¡£°ËÀª¡¦¾¾ºä¤Þ¤ÇÄÕ½Å¤¬Ë¬¤Í¤¿ÏÂ³Ø¼ÔÌò¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë¿¼¤¯¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡×
¿·ÅÐ¾ì¡ªËÜµïÀëÄ¹
¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£
ºÇÂç¤Î¾×·â¡ªÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡ã¼£ºÑ¡¦½½ÏºÊ¼±Ò¡ä°ì¿ÍÆóÌò¹½ÁÛ¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¡©À©ºîÅý³ç¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿Î¢Â¦
ËÜµïÀëÄ¹¤¬¡¢12·î14ÆüÊüÁ÷¤ÎºÇ½ª²ó¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤ëËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¼
ËÜµïÀëÄ¹¡Ê¤â¤È¤ª¤ê¡¦¤Î¤ê¤Ê¤¬¡Ë¡¿ËÌÂ¼°ìµ±
ÏÂ³Ø¼Ô¡£ÀëÄ¹¤ÎÃø½Ò¤ò¹¾¸Í¤ÇÇä¤ê¹¤á¤è¤¦¤È¡¢°ËÀª¡¦¾¾ºä¤Þ¤ÇÄÕ½Å¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤¬¡Ä¡£
»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÎò»Ë½ñ¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ò¸¦µæ¤·¡¢¡Ø¸Å»öµÅÁ¡Ù¤ò¼¹É®¡£¤Þ¤¿°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÌÂ¼°ìµ±¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
Í§¿Í¤«¤é¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤¬ÌÌÇò¤¤¤ÈÊ¹¤¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¸«»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë¿¼¤¯¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤µ¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤È¤ÏÂçÊÑ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµïÀëÄ¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ï¡Ö¸Å»öµ¡×¤ò²òÆÉ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°å³Ø¡¢ÏÂ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê
¤½¤Î»×ÁÛ¤äÀ¸³¶¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»É·ãÅª¤Ç¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌò½ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãºÇ½ª²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Å¹¤òºÆ³«¤·¤¿ÄÕ½Å¤Ï¡¢¼Ì³Ú³¨¤ò½Ð¤·Â³¤±¡¢¹¹¤Ë¤½¤Î¸å¡¢¿·¤¿¤ËÏÂ³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤¿¤ê¡¢ËÜ²°¤È¤·¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆü¡¢ÄÕ½Å¤ÏµÓµ¤¤ÎÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ê¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¤Æ¤¤¡Ê¶¶ËÜ°¦¤µ¤ó¡Ë¤ä²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¤µ¤ó¡Ë¤¿¤Á¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÂ¤ò¤ª¤·¤ÆÀ¯±é¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¤µ¤ó¡Ë¤ä½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¤µ¤ó¡Ë¡¢ÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¤µ¤ó¡Ë¡¢´î»°Æó¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¤µ¤ó¡Ë¤éÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¡¢½ñ¤ò°Ê¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤·Â³¤±¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÄÕ½Å¤Ï¡¢¤¢¤ëÌë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ´¤ò¤ß¤Æ¡Ä¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼
Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè64ºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ÉÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤¬¼ç¿Í¸ø¡£
ÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢NHK¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤ó¡ÙÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¸ì¤ê¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤é¤ò¸«¼é¤ëµÈ¸¶¤Î¶åÏº½õ°ð²Ù¡Ê¤¯¤í¤¹¤±¤¤¤Ê¤ê¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£