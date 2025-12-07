°æ¾åÍ´µ®¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¾¾Ê¿Äê¿®Ìò¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¿·¶ÃÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¡×¡¡¥é¥¹¥È¥·ー¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤â
¡¡12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡£½Ð±é¤ò½ª¤¨¤¿°æ¾åÍ´µ®¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¡À©ºîÅý³ç¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÇ½ª²ó¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Ç²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¿¹²¼²Â»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¼ºµÓ¸å¤Ë¡È´²À¯¤Î²þ³×¡É¤ò¹Ô¤¦Ï·Ãæ¼óºÂ¡¦¾¾Ê¿Äê¿®¡£Âè47²ó¤Ç¤Ï¡¢¹Ì½ñÆ²¤òË¬¤Í¤¿Äê¿®¤¬ÄÕ½Å¤È2¿Í¤¤ê¤ÇÂÐÏÃ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¡¢¹Ì½ñÆ²¤òË¬¤ì¤¿Äê¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¹Ì½ñÆ²¤Ï¿À¡¹¤Î½¸¤¦¿ÀÅÂ¡Ê¤ä¤·¤í¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢Äê¿®¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤ä¤Ã¤ÈÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Î¤¦¤ì¤·¤µ¤ä´¶Æ°¤¬¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±é½Ð¤ÎÂç¸¶Âó¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¤¨¡¢¤ä¤Ð¤¤½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤èÄê¿®¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Î²¹ÅÙ´¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Äê¿®¤Î´î¤Ó¤¬°î¤ì½Ð¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Äê¿®Ìò¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢¤³¤ì¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²¿²ó¤«»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤âÅÇÏª¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¿·¤¿¤Ê¿·¶ÃÏ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢³Î¼Â¤Ë¿·¤¿¤Ê·Ð¸³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢Ìò¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿
¡¡ºÇ¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤¬Äê¿®¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¤½¤ì¤¬³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬°ìÈÖ²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç´¶ÁÛ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
