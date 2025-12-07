À¸ÅÄÅÍ¿¿¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤Ï¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¡À©ºîÅý³ç¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÇ½ª²ó¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡ÙÂè47²ó¤ÎÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¡¢¿ë¤ËºÇ½ª²ó¤Þ¤Ç»Ä¤ê1ÏÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè46²óÊüÁ÷¤ÎÄ¾¸å¡¢À©ºîÅý³ç¤òÌ³¤á¤ëÆ£ÊÂ±Ñ¼ù¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ë±þ¤¸¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°Õ¿Þ¤ä¼ç±é¡¦²£ÉÍÎ®À±¤Î»£±ÆÎ¢ÏÃ¡¢¤½¤·¤ÆÊª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡üÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬±é¤¸¤¿¡ÈÆó¤Ä¤Î´é¡É
――Èþ½Ñ»Ë¾å¤ÎÄêÀâ¤Ç¤Ï¡Ö¼Ì³Ú¡áºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÊÂ±Ñ¼ù¡Ê°Ê²¼¡¢Æ£ÊÂ¡Ë¡§µÓËÜ¤Î¿¹²¼²Â»Ò¤µ¤ó¤¬¾ï¡¹¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼Ì³Ú¤¬Ã¯¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¼Ì³Ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âè45²ó°Ê¹ß¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡ºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤Ï»Ë¼Â¤òÈó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¤¹¡£ÄêÀâ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼Ì³Ú¡áºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¡×Àâ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¿¹²¼¤µ¤ó¤Î²ò¼á¤Ç¤¢¤ëÊ£¿ô¿ÍÀâ¤ÇÊª¸ì¤Ï¿Ê¤á¤Æ¡¢¤³¤Î·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤¬°ì¶¶¼£ºÑ¤ÈºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤Î°ì¿ÍÆóÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£ÊÂ¡§ºÇ½é¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Î½Õº¢¡¢µÓËÜÀ©ºî¤ÎÅÓÃæ¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¼£ºÑ¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÌ¥ÎÏÅª¤«¤ÄÁþ¤é¤·¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÈà¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÈ³¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¿¹²¼¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ç½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»Ë¼Â¤Ç¤Ï¼£ºÑ¤ÏÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È³¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎºØÆ£½½ÏºÊ¼±Ò¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¡£À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤·¤¿»þ¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È²÷Âú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――À¸ÅÄ¤µ¤ó¤Î±é¤¸Ê¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ£ÊÂ¡§¼£ºÑ¤â½½ÏºÊ¼±Ò¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ¥ÎÏÅª¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êâ¤Êý¡¢Î©¤ÁÊý¡¢Ãý¤êÊý¤¬ÀäÌ¯¤Ë°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½½ÏºÊ¼±Ò¤Ï¡¢Ç½Ìò¼Ô¤ÎÏÆÌò¤È¤¤¤¦²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¡Ö¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦±¿Ì¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿¿ÍÊª¡£¼£ºÑ¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢¤¢¤ë¼ï¤±¤Ê¤²¤Ç°¥¤ì¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤¬¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü²£ÉÍÎ®À±¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½
――¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤Î²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Æ£ÊÂ¡§1Ç¯È¾°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯À¶¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤È¤¤¤¦½Å°µ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÃÌ¾Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
――²£ÉÍ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ£ÊÂ¤µ¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Æ£ÊÂ¡§»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Èà¼«¿È¤Î¼«¿®¤ÈÌò¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÊª¸ì¤Î¸åÈ¾¡¢¼ÂÇ¯Îð¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë40Âå¤ÎÄÕ½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢À¼¤Î½Ð¤·Êý¤äÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð±¢¤Î¤¢¤ëÌòÊÁ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ¤ë¤¤Ìò¡×¤â¸«»ö¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Î¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÈÊ¿ÏÂ¤Ê»þÂå¡É¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¸½ÂåÀ
――¹¾¸ÍÃæ´ü¤È¤¤¤¦¡¢Àï¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤òÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤¤¤¿°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£ÊÂ¡§ºÇ½é¤Ï¡ÖÊª¸ì¤Ë¤·¤Å¤é¤¤»þÂå¤«¤Ê¡×¤È¤â»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¸½Âå¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Àï¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢µ²ñ¼¤ä±ÖÉÂ¤¬¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÊÄºÉ´¶¤ä³Êº¹¤¬¤¢¤ë¡£SNS¤Î¤è¤¦¤Ë±½¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬À¤ÏÀ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤Ê¥Æー¥Þ¤ò¡¢»þÂå·à¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÉÁ¤±¤¿¤³¤È¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ä´¶¾ð¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÕ½Å¤ÎºÇ´ü¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æ£ÊÂ¡§ÄÕ½Å¤Î»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂçÅÄÆîÀ¦¡Ê¶ÍÃ«·òÂÀ¡Ë¤ä½É²°ÈÓÀ¹¡ÊËôµÈÄ¾¼ù¡Ë¤¬»Ä¤·¤¿¾ÜºÙ¤ÊµÏ¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎµÏ¿¤ò¿¹²¼¤µ¤ó¤¬ÆÈ¼«¤Î²ò¼á¤ÇµÓËÜ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ã±¤Ë»à¤òÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤¬ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À¡Ö½ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¹Ì¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ö¶È¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤ò°¦¤·¤¿¿Í¡¹¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢ÄÕ½Å¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ¸¡áÀÐ°æÃ£Ìé¡Ë