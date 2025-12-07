ËÌÂ¼°ìµ±¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙºÇ½ª²ó¤ËËÜµïÀëÄ¹Ìò¤Ç½Ð±é¡¡¡Ö»É·ãÅª¤Ç¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌò½ê¡×
¡¡12·î14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¡£ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè48²ó¤Ë¡¢ËÜµïÀëÄ¹Ìò¤ÇËÌÂ¼°ìµ±¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙµÓËÜ¡¦¿¹²¼²Â»Ò¤Ï¡È¼Ì³Ú¡É¤ò¤É¤¦²ò¼á¤·¤¿¤Î¤«¡¡¡È¶òÆ»¼Ô¡É²£ÉÍÎ®À±¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡È¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²÷ÃË»ù¡¦ÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¸²½Î´À¹¤Î¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¡£ÄÕ½Å¤Ï¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¡¢³ë¾þËÌºØ¡¢»³ÅìµþÅÁ¡¢ÂìÂôÇÏ¶×¤ò¸«½Ð¤·¡¢ÆüËÜ»Ë»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆæ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡ÈÅì½§ºØ¼Ì³Ú¡É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡ÈÌÌÇò¤µ¡É¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Ç²£ÉÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¡¢¡ØÂç±ü¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ê¤É¤Î¿¹²¼²Â»Ò¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡¡ËÌÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÏÂ³Ø¼Ô¤ÎËÜµïÀëÄ¹¡£ÀëÄ¹¤ÎÃø½Ò¤ò¹¾¸Í¤ÇÇä¤ê¹¤á¤è¤¦¤È¡¢°ËÀª¡¦¾¾ºä¤Þ¤ÇÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£»Ë¼Â¤Ç¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÎò»Ë½ñ¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤ò¸¦µæ¤·¡¢¡Ø¸Å»öµÅÁ¡Ù¤ò¼¹É®¡£¤Þ¤¿°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÍ§¿Í¤«¤é¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬ÌÌÇò¤¤¤ÈÊ¹¤ ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ç¸«»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤ÆÊª¸ì¤Ë¿¼¤¯¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ò³Ú¤·¤à°ì»ëÄ°¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»É·ãÅª¤Ç¿´¤«¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÌò½ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
