¡Ö²ñ¼Ò·Ð±Ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤¿¤éÂÌÌÜ¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Â¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¿·ÆþÃÄÁª¼ê¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÅ¯³ØÅÁ¤¨¤ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼ê¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬7Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¹ÀµµÁ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÂçÊÑ¤ÊÅØÎÏ¤ò¤µ¤ì¤ÆÆþÃÄ¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆüÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ã¤·¤¤¶¥Áè¤Î¤Ê¤«¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦»Ñ¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³§¤µ¤ó»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢³Ø¹»¤äÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò·Ð±Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤¿¤éÂÌÌÜ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×