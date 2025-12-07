¡Ö¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÀ®µÜ´²µ®¤Ê¤Î¤¹¤´¤¤¡×ÅÅ·â°úÂà¤«¤é9Ç¯¡ÄÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Î43ºÐÇÐÍ¥àºÇ¿·»Ñá¤ËÁûÁ³¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö ¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ã¤×¤ê·òºß¡×
¡¡·ÝÇ½³¦°úÂà¤«¤é9Ç¯¡Ä¡£ºòÇ¯Ëö¤ËÇÐÍ¥³èÆ°¤ÎºÆ³«¤òÈ¯É½¤·¤¿43ºÐ¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î»Ñ¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡7ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥á¥·¥É¥é¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÀ®µÜ´²µ®¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖEXIT¡×¤Î·ó¶áÂç¼ù¤ÈÇÐÍ¥¤ÎËþÅç¿¿Ç·²ð(²Æì¸©½Ð¿È)¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©°ËÀª¸¶»Ô¤Ç¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¤ò¤·¤Ê¤¬¤éµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤Ê¤É»äÀ¸³è¤Î¥È¡¼¥¯¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤ÈSNS¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬¡£¡ÖÀ®µÜ´²µ®¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ÎÀ®µÜ´²µ®¤Ê¤Î¤¹¤´¤¤¡£ ¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤±¤ÉÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡ª ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼43ºÐ¤Ê¤Î¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö43ºÐ¤Ï¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö10Ç¯Á°¤È¥Ó¥¸¥å¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Èþ¤·¤¤¡£»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ã¤×¤ê·òºß¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤¬¡¢¥í¥±¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¹õ°ì¿§¥³¡¼¥Ç¤Î¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÎÀ®µÜ¤¬½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2000Ç¯¤ËµÜËÜ°¡Ìç±é½Ð¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿À®µÜ¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥É¥é¥Þ¡ÖÁêËÀ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢11¡Á16Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£16Ç¯¤ËÆÍÁ³·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯Ëö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£