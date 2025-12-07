¡Ö¤¦¤Á¤Ï¥¦¥µ¥®¤âÅØÎÏ¤¹¤ë¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾ëÅç·ò»ÊCBO¡¢¥¤¥½¥Ã¥×¶÷ÏÃ¤Î°úÍÑ¤Ç¸·¤·¤µÅÁ¤¨¤ë¡¡¿·ÆþÃÄÁª¼ê¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼ê¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬7Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ëÅç·ò»Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡ÊCBO¡Ë¤¬³«²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¡×¤Î¶÷ÏÃ¡Ê¤°¤¦¤ï¡Ë¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¥×¥í¤Î¿´¹½¤¨¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤è¤¦¤³¤½¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÊ¡²¬¤Ø¡£²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤ó¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÂ©»Ò¤µ¤ó¤òÎ©ÇÉ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤´¶ìÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£¡¢¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¸«¤ÆÂçÊÑ¸Ø¤é¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç°ìÈÖµðÂç¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¡¢Áª¼ê¤â120¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢1·³¤«¤é4·³¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¨¤Ë¾¡¤ÄÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤ºÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥¦¥µ¥®¤È¥«¥á¤ÎÏÃ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â¤ÎÂ®¤¤¥¦¥µ¥®¤¬ÅÓÃæ¤ÇÂÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÆ»¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¥«¥á¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ï¥¦¥µ¥®¤âÅØÎÏ¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁÈ¿¥¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤â¤½¤ÎºÍÇ½¤òÌµÂÌ¤Ë¤»¤ºÅØÎÏ¤·Â³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ÌÀÆü¡¢³§¤µ¤ó¤ÏÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï°úÂà²ñ¸«¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×