AKB48OGÁ°ÅÄÆØ»Ò¡õÂçÅçÍ¥»Ò¤¬µ×¡¹¶¦±é¡¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ßÂç¶½Ê³¡Ö¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡AKB48¤Î·ëÀ®20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡×¡Ê12·î4Æü¡Á7Æü¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á´À¹´ü¤Ë¿Íµ¤¤òÆóÊ¬¤·¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤ÈÂçÅçÍ¥»Ò¤¬µ×¡¹¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶¦±é¤·¡¢²ñ¾ì¤Ï¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤È²½¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡Ä¡ª½éÆü¤Ë¤Ï¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦ÅçºêÍÚ¹á¤éOG¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ªÈ×¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤¬AKB48¤Î¾ÝÄ§¡¢ÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¥Ü¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤¬¡Ö¤æ¤¦¤³¤Á¤ã¡¼¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢ÂçÅç¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¡¼¤ó¡×¤È±þ¤¸¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢2¿Í¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¡Ö¸À¤¤ÌõMaybe¡×¤òÈäÏª¡£¾ìÆâ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡È¤¢¤Ä¤æ¤¦¡É¥³¥ó¥Ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¤Ï¡¢2017Ç¯2·î¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È°ÊÍè¡¢8Ç¯10¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÎMC¤Ç¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Ï¡ÖÆØ»Ò¤ÈÍ¥»Ò¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤È¤³¤í¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÂç¶½Ê³¡£2¿Í¤Ï´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð¤¦¤È¡¢ÂçÅç¤Ï¡¢¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«³ú¤ßÄù¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£³ú¤ßÄù¤á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¤¬OG¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸½Ìò¤Î»þ¤è¤ê¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¸¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·îÆü¤¬Î®¤ì¤Æ20Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È±ó¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ÎÞ¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡£¡ÊÁí´ÆÆÄ¤Î¡ËÁÒÌîÈø¡ÊÀ®Èþ¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¸åÇÚ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¶¦±é¤Ë¤â¶»¤òÇ®¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÄù¤á¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¡¢AKB¤È¤È¤â¤ËÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Ä¡¼¥¹¥ê¥Õ¥©¡¼¡ª¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¡£ÂçÅç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸½Ìò»þÂå¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¡Ä¡ª½éÆü¤Ë¤Ï¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¦ÅçºêÍÚ¹á¤éOG¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ªÈ×¡¢Â´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤¬AKB48¤Î¾ÝÄ§¡¢ÀÖ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¥Ü¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á°ÅÄ¤¬¡Ö¤æ¤¦¤³¤Á¤ã¡¼¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢ÂçÅç¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¡¼¤ó¡×¤È±þ¤¸¤Æ²Ã¤ï¤ê¡¢2¿Í¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¡Ö¸À¤¤ÌõMaybe¡×¤òÈäÏª¡£¾ìÆâ¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¡È¤¢¤Ä¤æ¤¦¡É¥³¥ó¥Ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¤Ï¡¢2017Ç¯2·î¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È°ÊÍè¡¢8Ç¯10¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÅç¤¬OG¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸½Ìò¤Î»þ¤è¤ê¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤¸¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·îÆü¤¬Î®¤ì¤Æ20Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È±ó¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦ÎÞ¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡£¡ÊÁí´ÆÆÄ¤Î¡ËÁÒÌîÈø¡ÊÀ®Èþ¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤¤¸åÇÚ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¶¦±é¤Ë¤â¶»¤òÇ®¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡MC¤ÎÄù¤á¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¡¢AKB¤È¤È¤â¤ËÀÄ½Õ¤òÁ÷¤ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Ä¡¼¥¹¥ê¥Õ¥©¡¼¡ª¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ø¡£ÂçÅç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¸½Ìò»þÂå¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£