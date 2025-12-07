µð¿Í¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎËÞ¥ß¥¹¡ª¡ÖÄ¥¤êÀÚ¤ê²á¤®¤Æ¡Ä¡×¡¡°ìÂÎ²¿¤¬¡Ä
¡¡µð¿Í¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼PUSH¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡ÊÆüÍË¸å4¡¦55¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¡¢Ì©¤«¤Ë¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÊÆ¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼¹¥¥×¥ì¡¼¤ò°·¤Ã¤¿º£²ó¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÊü¤Ã¤¿¾ì³°ËÜÎÝÂÇ¤Ë¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç4200Ëü±ß¤â¤ÎÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¸µµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Î¸µÌÚÂç²ð»á¡Ê53¡Ë¤¬¡Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¸¤ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖóÊÎÛ¡×¤ÎÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤«¤é¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë°ì¿Í¤À¤±Âç¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ê¤¡¡Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÊÖÅú¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¡Ê¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤ÏËÜÅö¤ËÂç¿Í¤ÎÃæ¤Ë¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¤¬¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£Á´Éô¡¢¼õ¤±Åú¤¨¾®³ØÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀîÅç¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀîÅç¤«¤é¡ÖºÇ¶áÇã¤Ã¤¿¹â³Û¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¡Ö¶õÈô¤Ö¥É¥í¡¼¥ó¡×¤È²óÅú¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶õµ¤´¶¤ÎÃæ¤Ç¡Ö10²¿Ëü¡Ê±ß¡Ë¤«¤·¤Æ¡×¤È¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¡ÖÇã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¹¤±¤É¡¢ÌÈµöÉ¬Í×¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤È¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡£¡ÖÄ¥¤êÀÚ¤ê²á¤®¤ÆÈô¤Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£