½÷»Ò£²°Ì¤Î£±£·ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¡¡ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ëÀ®¸ù¤Ç¼«¿®¡¡¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£·Æü¡¢½÷»Ò¤ÇÆüËÜÀªºÇ¹â¤Î£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬²ñ¾ì¤ÎÌ¾¸Å²°¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñÍ¥¾¡»þ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¿¤«¤â¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤ÀÈ¾¿®È¾µ¿¤Ê¤¬¤é¤â´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò·è¤á¤¿£±£·ºÐ¡£¡Ö¡ÖÀ¨¤¯¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÃæ¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤·¡£¼ÂÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ä¤±¡¢½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë½¸Ãæ¡×¤ÈÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¡¢£²½µ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ËÎ×¤à¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¡Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ËÄ©Àï¡×¤È½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¸þ¤±¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÀÖ¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë±éµ»¤òÈäÏª¡£½ª»Ï¾Ð´é¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢Âç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£