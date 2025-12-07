¡Úºå¿À£Ê£ÆÅ¸Ë¾¡Ûº®ÀïÌÏÍÍ¤À¤¬£²Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¤Ë´üÂÔ¡¡½Å¾Þ£²Ãå¤Î¥ß¥Ä¥«¥Í¥Ù¥Í¥é¤âº¹¤Ï¤Ê¤¤
¡¡Âè£·£·²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦£Ç£±¤Ï£±£²·î£±£´Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Î¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤¬£±Æ¬¤â»²Àï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢ÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·ÇÏÀï£²Ãå¤Î¤¢¤È¡¢Ì¤¾¡ÍøÀï¤È¥µ¥Õ¥é¥ó¾Þ¤òÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÃæÇî¹¯±¹¼Ë¡¢Éã¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¡¼¥º¡Ë¤¬ÍÎÏ¤«¡£½éÀï¤Ç£°ÉÃ£±º¹¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Ò¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢½Å¾Þµé¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£¿·ÇÏÀï¤ÎÁ°¤«¤éÄ´¶µ»Õ¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¯¡¢ÍèÇ¯¤Îºù²Ö¾Þ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¥ß¥Ä¥«¥Í¥Ù¥Í¥é¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÎëÌÚ¿¿Ò±¹¼Ë¡¢Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤Ï¡¢£¹ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Á°Áö¤Î¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹£Ó¤Ç£²Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤¿¡£¿·ÇÏÀï¤ÎÆâÍÆ¤«¤é¤â¡¢¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤¬Çä¤ê¡£Ä¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤ò¤³¤Ê¤»¤ì¤Ð¤³¤³¤Ç¤â¾¡¤ÁÉé¤±¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹£Ó¤Ç£³Ãå¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¥»¥¤¥Ü¡¼¥°¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¾¾²¼Éð»Î±¹¼Ë¡¢Éã¥¤¥ó¥Ç¥£¥Á¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ï¿·³ã£²ºÐ£Ó¤Ç¤â£²Ãå¤È¡¢½Å¾Þ¤Ç¤â¹¥¾¡Éé¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Ê¤ê¤ËÁö¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¡¢º®Àï¤Î¤³¤³¤Ç¤â¾å°ÌÁè¤¤¤¬¸«¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¥¢¥é¥ó¥«¡¼¥ë¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Ï¿·ÇÏÀï¡¢ÌîÏ©µÆ£Ó¤È£²Ï¢¾¡¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼ê´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ù¥ë¤Ëµ¿ÌäÉä¤¬ÉÕ¤¯¡£¤³¤³¤¬¿¿²Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ãæµþ£²ºÐ£Ó¤Ç£²Ãå¤Î¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÌÆ£²ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌîÍ§ÏÂ±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤Ï¥Þ¥¤¥ëÀï¤¬½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏºÇ¾å°Ì¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¡£µ÷Î¥¤ò¤³¤Ê¤»¤ì¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Éî¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£