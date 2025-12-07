¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ÂàÃÄ¡Ö£Ì£Ï£Ó¡¡£Ô£Ò£Á£Î£Ñ£Õ£É£Ì£Ï£Ó¡¡£ä£å¡¡£Ê£Á£Ð£Ï£Î¡×£Â£Õ£Ó£È£É¡õÆæ¤Î¡Ö£Ø£Ø£Ø£Ø¡×¡Ä¥Î¥¢¸µÆü¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¡×»²Àï
¢¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢À¶µÜ³¤ÅÍ¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Âç²ñ¡Ö¶¸Íð¤Î£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¡Ê£·Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Ï£·Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇÀ¶µÜ³¤ÅÍ¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Âç²ñ¡Ö¶¸Íð¤Î£Ä£Å£Ã£Á£Ä£Å¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡Âè£´»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¾ìÆâ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÍèÇ¯£±¡¦£±ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ë¡Ö£Ì£Ï£Ó¡¡£Ô£Ò£Á£Î£Ñ£Õ£É£Ì£Ï£Ó¡¡£ä£å¡¡£Ê£Á£Ð£Ï£Î¡×¤Î£Â£Õ£Ó£È£É¤È£Ø£Ø£Ø£Ø¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ì£Ï£Ó¡¡£Ô£Ò£Á£Î£Ñ£Õ£É£Ì£Ï£Ó¡¡£ä£å¡¡£Ê£Á£Ð£Ï£Î¡×¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤òÂàÃÄ¤·¤¿ÆâÆ£Å¯Ìé¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤¬·ëÀ®¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤³°¥Þ¥Ã¥È¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Î¥¢¤Î¸µÆüÂç²ñ¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Ææ¤Î¡Ö£Ø£Ø£Ø£Ø¡×¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÏÆâÆ£¤ò»×¤ï¤»¤ë¤¬¡Ä²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£