¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½MF»°´È·òÅÍ¡Ê29¡á¼¯Åç¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¸åÆ£À²ºÚ¡Ê35¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè2»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡¡É×¤ÏËèÄ«Ì¼¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â·¤Ã¤ÆÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤Ã¤ÈÌ¼¤â´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ñ¥Ñ¤¬¤ªµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥Ñ¥ÑÂç¹¥¤¥â¡¼¥É¤¬ÂçÇúÈ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶á¶·¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤´¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÂèÆó»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤ÆÍè·î¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Âç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï2021Ç¯¤Ë»°´È¤È·ëº§¡£Íâ22Ç¯¤ËÂè°ì»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¡¢°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£23Ç¯¤Ï»°´È¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤ËÈ¼¤¤¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ø°Ü½»¡£²Æ¤Ë¤Ï»°´È¤Î°ÜÀÒ¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø¤È°Ü¤ê½»¤ó¤À¤¬¡¢24Ç¯¤Î7·î¡¢»°´È¤Î¼¯ÅçÉüµ¢¤ò¼õ¤±¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¡£