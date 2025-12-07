¡Ú½ÀÆ»GSÅìµþ¡Û½÷»Ò70¥¥íµé¤ÎÅÄÃæ»ÖÊâ¤¬À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤ËÆâÄê¡¡¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤ØºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¡×
¡¡¡þ½ÀÆ»¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡ÊGS¡ËÅìµþÂç²ñºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¡¡ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡½÷»Ò70¥¥íµé¤Ï¡¢ÅÄÃæ»ÖÊâ¡Ê27¡áJRÅìÆüËÜ¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¡£6·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¡Ë¤ÎÂåÉ½¤ËÆâÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï½éÀï¤Î2²óÀï¤Ç¹ç¤ï¤»µ»¡Ê¾®³°³Ý¤±¡¢ÇØÉé¤¤Åê¤²¡Ë¤Ë¤è¤ë°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¤¹¤ë¤È¡¢3²óÀï¤ÏÈ¿Â§¾¡¤Á¡¢½à·è¾¡¤ÏÂç³°´¢¤ê¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤·¤¿¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢ºÇ¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥Þ¥½¥ï¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Êø¤ì¾å»ÍÊý¸Ç¤á¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£¤³¤Î1Ç¯¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò´Þ¤á¤Æ²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¡ÖºòÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÅê¤²¤¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÏÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥Þ¥½¥ï¤È¤Ï¡¢Âç²ñÁ°¤ËÆ»¾ì¤Ë½Ð·Î¸Å¤Ë¸½¤ì¤¿»þ¤ËÁÈ¤ß¹ç¤Ã¤¿¡£¡ÖÏÓÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¶¯¤¯¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤¬¡Ö·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤·¤¿¡£ÆÀ°Õ¤ÎÂç³°´¢¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂçÆâ´¢¤ê¤âËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡£Ìö¿Ê¤·¤¿1Ç¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³¬µé¤Ç¡¢27ºÐ¤Ë¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¿¡£À¤³¦½÷²¦¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÇØÃæ¤ÎÀÖ¥¼¥Ã¥±¥ó¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤Í¥¾¡¤Ç¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¤ÎÀèÆ¬¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£