Eve¡¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØUnder Blue¡Ù¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¡ÈEve¤ÎÆü¡É¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¡¡Eve¤¬¡¢¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØEve Arena Tour 2025 [Under Blue]¡Ù¤ÎK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤ò¡ÈEve¤ÎÆü¡É¤Ç¤¢¤ë12·î24Æü19»þ¤è¤ê¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢YouTube¸ÂÄê¤ÇÆÃÊÌÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¡£¸ø³«Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡ØEve Arena Tour 2025 [Under Blue]¡Ù¤Ë¤Ï¡¢K¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÎËÜÊÔ¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¤Þ¤Ç´°Á´¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸±é½Ð¤ÇLED¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿VJ±ÇÁü½¸¤ÈMV¤â¼ý¤á¤é¤ì¡¢ÅöÆü¤ÎÇ®¶¸¤ò»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤ÇÁ¯¤ä¤«¤ËÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÏTOY'S STORE¸ÂÄêÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö²»¸»CD¤Ë²Ã¤¨¡¢¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæÎ¢¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Á´70¥Úー¥¸°Ê¾å¤ÎÆÃÀ½¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤òÉÕÂ°¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³Û±ï¤Î¤è¤¦¤Ë¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥ß¥Ë¥Ä¥¢ー¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ï¡¢Blu-ray¡¿DVD¤Î2·ÁÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë