´ØÅì¥ê¡¼¥°»þÂå¤«¤éºßÀÒ¡ÄJ2¾º³Ê¤ÎÆÊÌÚCº´Æ£´îÀ¸¤¬Á´¼£8¤«·î¤ÎÉé½ý¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×
[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]
¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï28Æü¡¢MFº´Æ£´îÀ¸¤¬±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÂ»½ý¡¢ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¡¢³°Â¦È¾·îÈÄÂ»½ý¤ÇÁ´¼£8¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î´ØÅì¥ê¡¼¥°1Éô½êÂ°»þÂå¤«¤éºßÀÒ¡£J3Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º£µ¨¤Ï36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢11·î15Æü¤ÎFC´ôÉìÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¼ê½Ñ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º´Æ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÄÌ¤êÂè36Àá¤Î»î¹ç¤ÇÉé½ý¤·Á´¼£8¥ö·î¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÅÝ¤ì¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿³§¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¤¡¢³§¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉ¬¤º¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¸å¡¢¼ê½Ñ¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¡¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¿´¶¤Ê¤ÉSNS¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±¢¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢º´Æ£´îÀ¸¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
