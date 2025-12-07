yutori¡¢2026Ç¯¤ËKT Zepp Yokohama¤ò´Þ¤à¿·¤¿¤Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー³«ºÅ·èÄê¡ªºÇ¿·¥¢ー¼Ì¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
4¥Ôー¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦yutori¤¬¡¢2026Ç¯3·î¤è¤êÁ´¹ñ9¥«½ê¤ò½ä¤ëÁ´¹ñ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡Øyutori ONEMAN TOUR 2026¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤ÆºÇ¿·¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¡£¿¿¤ÃÀÖ¤ÊÇØ·Ê¤È¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿É½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£2025Ç¯¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿ô¡ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¡×¤Ï¼ºÎø¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¡ª
¡Øyutori ONEMAN TOUR 2026¡Ù¤Ï¡¢´ØÅì·÷¤Ï¼«¿ÈºÇÂç¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤È¤Ê¤ëKT Zepp Yokohama¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤ë¡£12·î7Æü¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£2025Ç¯¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¤Ï³ÆÃÏ¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¥é¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¿ô¡ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬12·î12Æü¤Ë·èÄê¡£¡Ö¿ô¡ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¡×¤Ï¥¢¥Ã¥Ñー¤Ê¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¥Óー¥È¤Ë¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¥é¥¤¥ó¤¬Íø¤¤¤¿º´Æ£¸ÅÅÔ»Ò¤Î²ÎÀ¼¤¬¹¶·âÅª¤«¤Ä¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¶Á¤¯¡¢¼ºÎø¥í¥Ã¥¯¥Á¥åー¥ó¡£
¤â¤¦µï¤Ê¤¤·¯¤Ë¤º¤Ã¤Èå×¤êÂ³¤±¤ë¡¢¤½¤ÎÎø°¦¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¤«¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ÊÎø°¦´¶¾ð¤ò¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¶«¤Ó¡¢Ã²¤¯¡¢yutori¤Î¿¿¹üÄº¤È¤â¤¤¤¨¤ë²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿Pre-add/Pre-save¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ä¥¢ー¾ðÊó
¡Øyutori ONEMAN TOUR 2026¡Ù
2026Ç¯
03/28(ÅÚ) Ê¡²¬¡¦DRUM Be-1
03/29(Æü) ¹Åç¡¦SIX ONE Live STAR
04/04(ÅÚ) ¹áÀî¡¦¹â¾¾ DIME
04/18(ÅÚ) ¿·³ã¡¦GOLDEN PIGS RED
05/09(ÅÚ) ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ SAPPORO SPiCE
05/17(Æü) µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ darwin
05/30(ÅÚ) Âçºå¡¦GORILLA HALL
05/31(Æü) °¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°DIAMOND HALL
06/07(Æü) ¿ÀÆàÀî¡¦KT Zepp Yokohama
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡Ö¿ô%¤Î¥Ï¥Ã¥Ôー¥¨¥ó¥É¡×
