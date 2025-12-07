DeNA¡Ö»ÕÄï´Ø·¸¡×¸ÍÃì¡õ¾¾Èø¤¬½é¥³¥é¥Ü¤ÎÇú¾Ð¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼³«ºÅ¡¡¾¾Èø¤¬ÅÓÃæ¥È¥¤¥ì¤ËÁö¤ëÄÁ»ö¤â
¡¡DeNA¤Î¡Ö»ÕÄï´Ø·¸¡×¤Ë¤¢¤ë¸ÍÃì¶³¹§Êá¼ê¡Ê35¡Ë¤È¾¾Èø¼®²¸Êá¼ê¡Ê21¡Ë¤¬7Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÈ¯Çä1Ê¬¤Ç´°Çä¤È¤Ê¤ê¡¢120¿Í¤ÎËþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÎ¾¼Ô¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢³«»ÏÁá¡¹¤ËÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡ÖDeNA°Ê³°¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤µåÃÄ¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È²ñ¾ì¤ÏÁûÁ³¡£¤À¤¬2¿Í¤Ï¡ÖDeNA°¦¡×¤òÁÊ¤¨Â³¤±¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¤ï¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÎãÇ¯¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤ËNTTÀ¾ÆüËÜ¤ÎÎý½¬¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê»²²Ã¤¹¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤³¤«¤é2¿Í¤Î¡ÖÄ¹µ÷Î¥Áö¡×¼«Ëý¤Ë¥Í¥¿¤¬Å¸³«¡£¾¾Èø¤¬¡ÖËÍ¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÎ¦¾åÉô¤Ë¤âÄ¹µ÷Î¥Áö¤ÇÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¸ÍÃì¤¬¡ÖËÍ¤âÃæ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤ÏÂ®¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉé¤±¤¸¤ÈÊÖ¤·¡¢»ÕÄï¤Î¡Ö°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¡×¤ËÇú¾Ð¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¶Ë¤á¤Ä¤±¤Ï¡¢¾¾Èø¤¬²ñ½ªÈ×¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ò²£ÀÚ¤Ã¤Æ¸åÊý¤ÎÈâ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤¹»öÂÖ¤Ë¡£¸ÍÃì¤¬¡Ö¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Ãæ¤Ë¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯ÅÛ¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨ºÂ¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤È¤¤â¾ìÆâ¤ÏÂçÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿2¿Í¤Ï¡Ö2¿Í¤Ç¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£ÂçÀ®¸ù¤Î¡Ö½é¥³¥é¥Ü¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂçËþÂ¤Ç²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
