LE SSERAFIMµÜÏÆºéÎÉ¤¬AKB48¤Î20¼þÇ¯¤Ë¥Ó¥Ç¥ª¥ì¥¿¡¼¡ÖÌ¤Íè¤¬µ±¤Â³¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡ÖAKB48 20th Year Live Tour 2025 in¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¡part3¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Â³¡¹¤ÈOG¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤ë»ö¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¸µHKT48¤Ç¸½LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¡ÊµÜÏÆºéÎÉ¡Ë¤¬¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÖAKB48¡¢20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡ÖËÜÆü¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤Ç»Ç¤¦¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª½Ë¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿Æü¤Î·Ê¿§¤äÃç´Ö¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆAKB48¤È¤Ï¡¢Ì´¤ò¸«¤ë¤³¤È¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£
º£¤Ç¤âAKB48¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ï¿§¤¢¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âAKB48¤ÎÌ¤Íè¤¬µ±¤Â³¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢20¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
µÜÏÆ¤Ï11Ç¯¤ËHKT48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¸å¤ËAKB48¤â·óÇ¤¡£¡Ö·¯¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢Ãæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£