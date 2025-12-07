¡Ú¤¢¤¹¤ÎÅ·µ¤¡Û´ØÅì¡ÁÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë½êÂ¿¤¯¡¡¸á¸å¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¶¯¤Þ¤ë
¡ý¤¢¤¹¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅ·µ¤
´ØÅì¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Æüº¹¤·¤¬ÃÈ¤«¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤ÏÁ´¹ñÅª¤ËÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶å½£¤È»³±¢¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÎ¦¤«¤éËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±«¤äÀã¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¼¡Âè¤ËÀã¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÍîÍë¤ä¿áÀã¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ý¤¢¤¹¤ÎÍ½ÁÛµ¤²¹
Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï7Æü¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¡²¬¤Ï2¡î¹â¤¤10¡î¡¢Âçºå¤Ï4¡î¹â¤¤9¡î¡¢¿·³ã¤Ï4¡î¹â¤¤6¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤ÈÅìµþ¤Ï2¡î¹â¤¤4¡î¡¢ÀçÂæ¤Ï5¡î¹â¤¤6¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ï1¡î¤ÇÁ°Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç7Æü¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ï5¡îÄã¤¤4¡î¤Ç¡¢É÷¤¬Îä¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸á¸å¤Ï¤É¤ó¤É¤óµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤È´ØÅì¤Ï7Æü¤è¤ê¤ä¤ä¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢½©ÅÄ¤Ï12¡î¡¢ÀçÂæ¤Ï16¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ï¹¤¯15¡î°Ê¾å¤Ç11·îÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤Ï7Æü¤è¤ê2¡î¹â¤¤18¡î¡¢Âçºå¤ÈÊ¡²¬¤Ï17¡î¡¢µÜºê¤Ï20¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ë½ê¤â¡¢¸á¸å¤ÏÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ý½µ´ÖÍ½Êó¡¦À¾ÆüËÜ¤È²Æì
À¾ÆüËÜ¤Ï12Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢11Æü¤Ï»³±¢¤ä¶å½£ÆîÉô¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£13Æü¤È14Æü¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£³ÆÃÏ¤ÇÎä¤¿¤¤±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ý½µ´ÖÍ½Êó¡¦ÅìÆüËÜ
ËÌÎ¦¤Ï¤³¤ÎÀè¤â±«¤äÀã¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÈÅì³¤¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯À²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢9Æü°Ê¹ß¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤â13Æü¤È14Æü¤Ï±«¤äÀã¤Ç¡¢Åìµþ¤Ï¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï9Æü°Ê¹ß¡¢Àã¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½µËö¤Ï°ìÃÊ¤È´¨¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢14Æü¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£